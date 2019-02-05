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Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава (документ)

12:54, 05 февраля 2019
Политика
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Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава / фото УНИАН

Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.

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"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!", - написал главный "радикал" страны в своем посте.

Отмечается, что иск был подан народным депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.

"Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра", - сказано в постановлении суда.

facebook.com/O.Liashko

facebook.com/O.Liashko

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 августа 2016 года возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения на заместителя руководителя Минздрава Ульяну Супрун.

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Теги: #Олег Ляшко#Супрун#Минздрав