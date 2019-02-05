Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава (документ)
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей.
Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.
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"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!", - написал главный "радикал" страны в своем посте.
Отмечается, что иск был подан народным депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.
"Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра", - сказано в постановлении суда.
Напомним, Кабинет министров Украины с 1 августа 2016 года возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения на заместителя руководителя Минздрава Ульяну Супрун.