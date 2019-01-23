Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения

Малыши заразились от своих мам, которые заболели еще до родов.

За январь во Львове уже пятеро младенцев заболели корью через несколько дней после рождения.

Малыши заразились от своих мам, которые заболели еще до родов, рассказал заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега, передает Zaxid.net.

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"Мамы заразились еще до родов, а само заболевание проявилось после рождения ребенка. У одной мамы через два дня после родов, у второй – через 5. Поднялась температура, появилась сыпь. А через несколько дней температура, высыпания появились уже у новорожденных", - сказал Герега.

Врач-неонатолог Лариса Григоренко добавила, что у младенцев кроме повышенной температуры и высыпания, почти сразу проявились осложнения в виде пневмонии.

Среди заболевших корью малышей – мальчики-двойняшки с Каменка-Бугского района и еще один малыш – с Радеховского района. Где и когда мамы заразились корью – неизвестно.

Врачи говорят, что малыши уже понемногу выздоравливают. Двоих, которые заболели в начале января, уже выписали из больницы. Еще трое малышей до сих пор госпитализированы и пробудут в больнице еще около 10 дней.

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