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Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения

20:22, 23 января 2019
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За январь во Львове корью заболело пятеро новорожденных / фото youtube.com

Малыши заразились от своих мам, которые заболели еще до родов, рассказал заместитель главного врача Львовской городской детской больницы Роман Герега, передает Zaxid.net.

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"Мамы заразились еще до родов, а само заболевание проявилось после рождения ребенка. У одной мамы через два дня после родов, у второй – через 5. Поднялась температура, появилась сыпь. А через несколько дней температура, высыпания появились уже у новорожденных", - сказал Герега.

Врач-неонатолог Лариса Григоренко добавила, что у младенцев кроме повышенной температуры и высыпания, почти сразу проявились осложнения в виде пневмонии.

Среди заболевших корью малышей – мальчики-двойняшки с Каменка-Бугского района и еще один малыш – с Радеховского района. Где и когда мамы заразились корью – неизвестно.

Врачи говорят, что малыши уже понемногу выздоравливают. Двоих, которые заболели в начале января, уже выписали из больницы. Еще трое малышей до сих пор госпитализированы и пробудут в больнице еще около 10 дней.

Как сообщал УНИАН, МОЗ хочет рассмотреть вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.

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Теги: #Львов#младенец#корь