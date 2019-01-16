Супрун рассказала, сколько украинцев заключили декларации с врачами

Национальная служба здоровья выплатила 3,5 млрд грн медицинским учреждениям за услуги, оказанные пациентам.

На сегодняшний день в рамках кампании "Врач для каждой семьи" уже почти 25 млн украинцев заключили декларации с врачами о медицинском обслуживании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время заседания правительства.

По ее словам, Национальная служба здоровья выплатила 3,5 млрд грн медицинским учреждениям за услуги, оказанные пациентам.

"Это деньги пошли наконец за пациентом", - добавила Супрун.

"За неполный год от старта кампании "Врач для каждой семьи" уже почти 25 млн граждан выбрали своего семейного врача", - сказала она.

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Кроме того, как добавила Супрун, большинство пациентов довольны сервисом, который они получают на первичном звене.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2018 года в рамках медицинской реформы в Украине началась кампания «Врач для каждой семьи», в рамках которой граждане могут выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей, учреждения которых подключились к электронной системе здравоохранения. По данным Министерства здравоохранения, все услуги, которые предоставляют эти врачи, будут 100% покрываться из государственного бюджета.

С 2018 года учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья, должны получать финансирование по новой модели - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали декларации.

25 апреля правительство утвердило тариф на оплату услуг первичной медицинской помощи в размере 370 грн в год за обслуживание одного пациента.