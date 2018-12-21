Названо число жертв переохлаждений и обморожений за неделю в Украине

И.о. министра озвучила действенные способы согреться и не советует делать это с помощью алкоголя.

В течение недели в Украине от переохлаждения и обморожений пострадали 264 человека, 10 человек - умерли.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Печальная статистика служит важным напоминанием, что в холодный период года следует быть очень осторожными. И внимательными к другим. Существует много «традиционных» способов, чтобы согреться. Зато не все действительно действенные, более того, могут быть даже опасными для здоровья. Собрали несколько важных правил для согревания», - написала Супрун.

В частности, она отметила, что важно в морозную погоду не потеть.

«Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. Если будет жарко - один из них можно снять. Не надевайте слишком много вещей, прежде всего - вам должно быть удобно. Большое количество одежды, которая сдерживает движения - не лучший вариант. Верхняя одежда должна защищать от ветра и снега. Лучше, чтобы к телу плотно прилегал один слой одежды - к примеру, термобелье. Поверх него - свободное платье. Такая комбинация создаст слой воздуха, который будет греть тело», - объяснила Супрун.

И.о. министра не советует согреваться алкоголем. «Горячий глинтвейн или водка с перцем дают обманчивое ощущение тепла. Алкоголь и низкая температура на улице - опасная комбинация», - подчеркнула она.

Однако, по ее словам, важно пить достаточно жидкости - горячих напитков.

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Также и.о. министра советует не выходить из дома голодными и, если замерзли, поесть, и лучше, чтобы пища была теплой.

«На морозе избегайте переутомления - когда вы устали, то теряете тепло быстрее. Не курите. Курение, в частности никотин, плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риск нарушить терморегуляцию», - добавила Супрун.

По ее словам, если надо долго быть на улице - каждые полчаса-час следует заходить в теплое помещение или в ближайший пункт обогрева.

«Если вы чувствуете дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить - это признаки переохлаждения. У детей их можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые», - обратила внимание Супрун.

В таких случаях она советует измерить температуру. «Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!) И поесть, при необходимости - обезболивающее. ... Если же температура тела ниже 34 градусов - нужна госпитализация. Пока ждете помощи - можно наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.п.) для согревания. Ни в коем случае растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прилагайте их к батарее или обогревателя. Не трогайте обмороженные участки тела и не массируйте их», - отметила Супрун.