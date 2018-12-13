Супрун объяснила, что можно есть беременным

Дополнительный прием мультивитаминных и минеральных комплексов может быть обоснован, к примеру, в случаях беременности с высокой степенью риска.

Беременность — замечательный повод оздоровить привычки всей семьи. В частности в питании. Самое важное — пища должна быть разнообразной и сбалансированной.

Поэтому исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook дала несколько специфических советов, как питаться беременным:

1 В начале беременности рацион может не отличаться. Но избытка соленой пищи следует избегать, а сладкого лучше не есть, чтобы не набирать вес. Несъедобных продуктов, как мел, например, которых порой хочется беременным, есть не надо.

2. Если есть токсикоз легкой степени, с ним можно справиться с помощью сбалансированной диеты и дробленого питания: каждые 2-3 часа, небольшими порциями, слегка подогретой едой, желательно в протертом виде.

3. На более поздних этапах беременности — 2 и 3 триместрах, стоит отнестись к питанию строже. Чем больше становится плод, тем выше нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Поэтому могут возникать такие неприятные явления, как изжога и запоры.

Важно максимально ограничить сладости, продукты, содержащие тартразин (окрашенные газированные и сладкие напитки, копчености, окрашенные кремы, жевательные резинки и жевательные конфеты, карамель), консервы, крепкий черный чай и крепкий кофе.

4. Фрукты и овощи обязательны во время всех приемов пищи и перекусов. Эти продукты полезны в любом виде, но все же их желательно есть их свежими, термически не обработанными и наоборот, ограничить потребление чрезмерно соленых или сладких, сильно обжаренных в большом количестве жира. Крайне важно тщательное мытье сырых овощей и фруктов. Непастеризованный сок употреблять не рекомендуется.

5. Следует есть разнообразные цельные злаки. Разумный выбор злаковых продуктов — с низким содержанием соли и сахара.

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6. Прекрасно употреблять молочные продукты во время каждого приема пищи в количестве более 500 мл в сутки. Сыр и йогурт могут быть правильным выбором для перекуса. Целесообразно отдавать предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира, но не обезжиренные.

7. Мясо — важно, но следует ограничить переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски, паштеты и др).

8. Нужно есть бобовые, рыбу, яйца и орехи — продукты, близкие по пищевой ценности к мясу.

Супрун рассказала, что часто встречаются советы относительно необходимости принимать комплексы витаминов или БАДы. Но важно помнить — избыток витаминов не менее опасен, чем их недостача.

"Исключение - фолиевая кислота, которая уменьшает риск развития дефекта нервной трубки ребенка. Начать прием фолиевой кислоты можно еще до беременности — за 2-3 месяца, и принимать до 12 недели. Это предотвращает развитие пороков нервной трубки. Несмотря на то, что фолиевую кислоту можно получить из пищи (орехи, печень, цитрусовые, темно-зеленые листовые овощи), этого не достаточно для беременных женщин, поэтому принимать ее дополнительно — необходимо", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Например, прием витамина А в готовом виде может быть опасным. Можно есть только оранжевые и красные овощи и фрукты с жирами: морковь с маслом, тыкву и масло. В таком случае не будет ни риска нехватки витамина А, ни его избытка.

Дополнительный прием мультивитаминных и минеральных комплексов может быть обоснован, к примеру, в случаях беременности с высокой степенью риска, в случае повторной беременности с небольшим интервалом или многоплодной беременности.

"Прием витаминов действительно предотвращает рождение детей с очень малым весом. В то же время, если мать хорошо питалась и не было осложнений, дополнительные витамины могут приводить к развитию слишком крупного плода, которого трудно родить без кесарева сечения", - подытожила Супрун.

Ранее Супрун рассказала, что есть много причин, чтобы реже есть красное мясо, уменьшать размер порций и пытаться заменить его растительными продуктами.