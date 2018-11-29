Диетологи советуют есть в холодную погоду исконно украинский продукт (видео)
15:31, 29 ноября 2018Страна
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О пользе сала вслед за Супрун рассказали диетологи.
Сонячно і зимно: дієтологи радять тепло вдягатись і снідати салом
Диетологи в связи с приходом холодов в Украину советуют тепло одеваться и завтракать салом.
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О пользе сала в соцсети написала и.о главы Минздрава Ульяна Супрун. Ей уже передают благодарность продавцы сала, потому что покупателей после ее поста стало больше.
Диетологи говорят, что сало помогает согреться в холодную погоду. Но можно его есть два-три кусочка в день - 20-30 грамм, но только свежего, не замороженного.
Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как есть сало с максимальной пользой для здоровья.
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