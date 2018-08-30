В Украине появилась еще одна жертва суицидальной игры "Момо" - СМИ (фото)

Каменчане предположили, что погибшего к такому поступку подтолкнула страшная игра "Момо", которая разлетелась по всему миру.

В среду, 29 августа, в Каменском около 14:00 произошло самоубийство. По словам очевидцев, парень прыгнул с крыши многоэтажного дома и упал на козырек парадного входа.

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Каменчане, обсуждая происшествие, говорят, что погибшего к такому поступку подтолкнула страшная игра "Момо", которая разлетелась по всему миру, передает 5692.

Как рассказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, открыто дело по статье 115, Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все возможные причины самоубийства.

Как сообщал УНИАН, недавно в Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя София. Среди контактов в ее мобильном телефоне нашли ссылку на Момо. Друзья девочки утверждают, что Соня была подписана также на суицидальные группы "Синий кит" и "Красная сова", однако поступок своей подружки подростки больше связывают именно с Момо.

Справка. "Момо" - смертельно опасная игра, которая распространяется с помощью мессенджера WhatsАpp. Сначала в контактах появляется новый пользователь - анонимный куратор, подписан как MOMO. Он присылает подросткам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. Если же человек отказывается это делать, ему начинают угрожать.