В Украине появилась первая жертва суицидальной игры "Момо": 13-летняя девочка выпрыгнула из окна шестого этажа

Сейчас девочка уже вышла из комы, но ее состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым.

Недавно в Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя София. Среди контактов в ее мобильном телефоне нашли ссылку на Момо. Друзья девочки утверждают, что Соня была подписана также на суицидальные группы "Синий кит" и "Красная сова", однако поступок своей подружки подростки больше связывают именно с Момо.

По словам одноклассников девочки, она сильно интересовалась Момо и даже смогла с ней связаться. Соня показывала друзьям видео, которое ей якобы прислала Момо. Видео, по рассказам одноклассников, жутковатое, передают "Факты".

Соня разослала своим друзьям сообщение: "Прощайте, я сегодня уйду". Несколько друзей, получив странное сообщение, бросились к ее дому, где увидели ее сидящей на подоконнике. Перед тем как прыгнуть вниз, Соня зачем-то пальцами зажала нос, будто собиралась нырять.

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Девочку на реанимобиле отправили в Днепропетровскую областную детскую больницу. В первые дни медики не давали никаких прогнозов. "Были попытки выйти из комы, — рассказали в Днепропетровской областной детской больнице. — Девочку ввели в искусственный сон. Самое основное на сегодняшний день — это состояние головного мозга и легких". Сейчас девочка уже вышла из комы, но состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым.

В полиции сообщили о том, что было открыто уголовное производство по статье «Доведение до самоубийства». Санкция по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, цель игры Момо – довести игрока до суицида. Отмечается сходство Момо с "Синим китом" – на психику детей влияют примерно одинаковыми приемами.

Пока известно точно лишь об одном случае смерти ребенка в Аргентине. Украинский департамент киберполиции ранее сообщил, что об игре правоохранителям известно, но пока ни одного заявления от пострадавших в Украине не поступало. Однако наши правоохранители внимательно следят за развитием этой игры на территории страны.