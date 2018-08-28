В Украине провели уникальную операцию на сердце новорожденного (видео)

Уникальность операции Даивда заключается в том, как именно ее сделали - без разреза грудной клетки.

В Институте Амосова показали Давида - ему 13 дней. Еще до рождения врачи диагностировали у ребенка серьезную патологию сердца.

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Уже через шесть часов после того, как малыш появился на свет, ему поставили кардиостимулятор. Аппарат размером с сердце самого малыша.

Смертность среди детей с таким заболеванием очень высока, ежегодно рождается до 150 таких младенцев.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Киеве впервые в Украине провели операцию по спасению плода в утробе матери.