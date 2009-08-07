Костенко думает, что Украина будет встречать Новый год под Газпромом

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО не исключает нового газового конфликта накануне президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По словам Ю.КОСТЕНКО, поскольку президентские выборы в Украине приходятся на зиму, холодное время года, то он не исключает, что именно тогда «в ход украинских выборов сможет вмешаться Россия, перекрыв газовый вентиль». Лидер УНП допускает, что избиратели проголосуют за того кандидата, который «урегулирует газовый конфликт». «А кто будет этот человек - догадаться не сложно», - добавил политик, не уточнив, кого он имеет в виду.

Также он отметил, что новый закон о выборах Президента Украины выгоден лишь двум политическим силам – Партии регионов и БЮТ, для которых данным законом «проложена тропинка ко второму туру президентских выборов».

В отношении своего участия в президентских выборах Ю.КОСТЕНКО отметил, что осенью состоится партийный съезд УНП, на котором будет решаться этот вопрос.