Появились подробности смерти 4-летней девочки, которую укусила змея (видео)

Сыворотку ребенку не вводили ни в ЦРБ, ни в областной, потому что ее просто нет в Украине.

Во Львове медики не сумели спасти 4-летнюю девочку от последствий укуса ядовитой змеи. Специалисты говорят, что отравление было нетипичным и очень стремительным.

Маленькую Олю с быстрой Сколовской райбольницы привезли в областной центр посреди ночи. Состояние девочки было тяжелое, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЧто делать, если укусила ядовитая гадюка: рекомендации медиков

"Очень прогрессивно развивалась болезнь, очень была атипичной, очень острое течение, нарастание всей симптоматики отравления. Это очень мощная, очень сильная отрава", - пояснила заместитель главного врача Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Елена Козлова.

В больнице говорят, что семья пострадавших отдыхала в Карпатах. К вечеру вроде бы в лесу взрослые расставляли палатку, когда гадюка укусила девочку в правую ступню. Сыворотку ребенку не вводили ни в ЦРБ, ни в областной, потому что ее просто нет в Украине. Однако врачи оправдываются, что эффективность лекарства в этом случае была под большим вопросом. "Это не панацея, и нет четкого убеждения, что она 100% эффективная. Кроме того, сыворотку нужно ввести в максимально короткое время от укуса, соответственно, это должно быть сделано на местах, а не в специализированных больницах, где это уже поздно", - пояснила представитель медицинского центра.

Также УНИАН стало известно, что Львовская местная прокуратура №1 начала уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло смерть пострадавшей от укуса змеи 4-летней девочки.