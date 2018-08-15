Во Львове умерла 4-летняя девочка, которую укусила змея

Змея укусила девочку в ногу 11 августа.

Во Львове вчера, 14 августа, умер четырехлетний ребенок, который был доставлен из Сколевской районной больницы Львовской области с диагнозом укус змеи правой ноги.

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Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Львовской области Светлана Добровольская, в милицию Львова поступила информация, что в больнице Львове 14 августа около 12.00 умерла жительница Львова, которую 11 августа в Сколевском районе Львовской области в ногу укусила змея.

Ребенок был госпитализирован сначала в Сколевскую районную больницу, а затем доставлен в больницу Львова.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на Львовщине за сутки госпитализировали двух мужчин из-за укусов змей.