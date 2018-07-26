В Кривом Роге полиция открыла производство против врачей из-за смерти в больнице участника АТО

Производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

В Кривом Роге из-за смерти в больнице участника боевых действий на Донбассе Владимира Близнюка полиция открыла уголовное производство против врачей.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Криворожское отделение полиции.

"Производство открыто по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). В полиции не комментируют ход расследования", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 24 июля в Кривом Роге активисты и друзья Владимира Близнюка посетили городскую больницу №16, требуя от руководства объяснений относительно лечения бойца в этом медучреждении, а также извинений семье за заявления, сделанные после его смерти. Тогда руководство больницы предполагало, что военный мог быть инъекционным наркоманом.

Как сообщал УНИАН, позже в больнице заявили, что судебно-медицинское вскрытие, осуществленное 10 июля, полностью подтвердило диагноз, поставленный бойцу в больнице. Из этических соображений журналисты не обнародовали указанный диагноз, но про наркозависимость речи не идет.

Напомним, 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице скончался демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк. До демобилизации он воевал в составе 17-й танковой бригады.

Находясь в больнице, АТОшник объявлял голодовку, утверждая, что в медучреждении его не обеспечивают необходимыми лекарствами. "Горите в аду!" - написал он в письме к и. о. главы Минздрава и главному врачу.

Медики назвали это заявление провокацией, а боец получил все необходимое.