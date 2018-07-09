В больнице на Днепропетровщине умер объявлявший голодовку бывший АТОшник (фото)

Точную причину смерти демобилизованного бойца АТО установит экспертиза.

В Кривом Роге в 16-й больнице умер демобилизованный боец АТО Владимир Близнюк. До демобилизации он воевал в составе 17-й танковой бригады.

Находясь в больнице, АТОшник объявлял голодовку, утверждая, что в медучреждении его не обеспечивают необходимыми лекарствами, передает "Первый Криворожский".

"Горите в аду!" - написал он в послании к и.о. Минздрава и главврачу больницы. Медики назвали это заявление провокацией, а боец получил все необходимое.

Главврач 16-й горбольницы Игорь Криштопа рассказал, что, скорее всего, причиной смерти стала печеночная недостаточность, связанная с наркоманией.

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"В четверг завотделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усугубиться", - пояснил Криштопа.

Истинная причина смерти станет известна только после проведения экспертизы.

Отмечается, что родные, друзья, коллеги и побратимы Владимира Близнюка характеризуют его как положительного человека с активной гражданской позицией.

АТОшник был активным общественным деятелем. У него была общественная организация "Сталеве Братство".

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