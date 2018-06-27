В Украине здоровыми себя считают 45% опрошенных мужчин и 33% женщин - опрос

Социологи констатируют, что сохраняется взаимозависимость между состоянием здоровья и уровнем благосостояния - где лучше материальный уровень, там меньше жалуются на здоровье.

В Украине здоровым себя называет практически каждый второй мужчина, среди женщин - каждая третья.

Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам всеукраинского опроса общественного мнения «Самооценка состояния здоровья населением Украины», который проводился с 18 по 30 мая.

Как отмечают социологи, на самооценку состояния здоровья влияет пол - во всех возрастных группах мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины. В общем, среди опрошенных мужчин старше 18 лет здоровыми себя назвали 45%, среди женщин - 33%.

В частности, 37% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 42% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое), 19% - как плохое или очень плохое.

Социологи обращают внимание, что КМИС отслеживает динамику самооценки состояния здоровья населением Украины, начиная с 1995 года. Они утверждают, что в течение последних двух лет уровень здоровья жителей Украины остается практически неизменным: по сравнению с 2015 годом исследования не фиксируют ни улучшения, ни статистически значимого ухудшения в том, как жители Украины оценивают состояние собственного здоровья.

«Но, если сравнивать с 1995 годом, то заметно, что в 2018 году больше людей оценивают свое здоровье как хорошее», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине возросло число жертв кори

По результатам последнего исследования отмечается, что по-прежнему сохраняется сильная связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния: чем лучше материальный уровень жизни, тем больше тех, у кого хорошее здоровье. По данным опросов 2015-2018 годов, среди малоимущих (тех, кому не хватает денег даже на еду), здоровыми себя назвали только 22%, среди людей с относительно высоким уровнем материального благосостояния (могут позволить себе приобретение дорогостоящих вещей) - 70%. То есть, более высокий уровень благосостояния обеспечивает лучшие возможности для заботы о собственном здоровье, как профилактики заболеваний, так и лечения.

Что касается связи состояния здоровья и возраста, то зафиксировано, что чем старше человек, тем больше вероятность того, что он будет иметь те или иные проблемы со здоровьем. По обобщенным данным исследований, проведенных в течение двух лет (май 2015 - май 2017), среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 69% респондентов, в возрасте от 30 до 39 лет - 55%, от 40 до 49 лет - 40%, от 50 до 59 лет - 26%, от 60 до 69 лет - 13%, и среди людей старше 70 - только 8%.

Исследование показало, что процент тех, кто чувствует здоровым, несколько выше в городах (40%), чем в сельской местности (34%). Это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который лучше в городах, чем сельской местности), так и с доступностью услуг здравоохранения (более развитой сетью лечебных учреждений в городах).

Социологи также констатируют, что состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья: среди тех, кто имеет очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 87%, среди тех, кто имеет очень плохое здоровье, счастливыми являются только 19%.

Исследование проводилось методом личного интервью. Было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольных правительству Украины территориях. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.