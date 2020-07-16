Звезда "Ведьмака" показал, как собирает себе игровой ПК (видео)
Актер Генри Кавилл показал видео, на котором он собирает себе игровой компьютер.
Соответствующее видео звезда сериала "Ведьмак", а также фильмов "Человек из стали" и "Миссия невыполнима 6", опубликовала на своей странице в Twitter.
Генри Кавилл собирает игровой ПК
Благодаря ролику поклонники смогли определить основные комплектующие игрового компьютера актера.
Сборка ПК от Генри Кавилла:
- Материнская плата ROG Crosshair VIII Hero
- Процессор AMD Ryzen 9 3950X
- Память G.Skill Trident Z RGB
- Видеокарта ASUS ROG Strix RTX2080Ti Gaming
- Жесткий диск Samsung 970 Pro (4 ТБ)
- Система охлаждения NZXT Kraken Z73
- Блок питания Seasonic
Напомним, актер Генри Кавилл известный поклонник видеоигр. Именно благодаря своей любви к The Wither 3: Wild Hunt, он еще до кастинга изъявил желание сыграть Геральта – главного героя сериала "Ведьмак" от Netflix. Еще актер рассказывал о своем любимом персонаже в шутере Overwatch, а также говорил о том, что Total War является одной из его любимых игровых серий. Позже в дополнении к Total War: Warhammer II, которое называется The Warden & The Paunch, появился персонаж, которого разработчики назвали в честь Генри Кавилла.