Звезда "Ведьмака" показал, как собирает себе игровой ПК (видео)

Актер Генри Кавилл известен своей любовью к видеоиграм.

Актер Генри Кавилл показал видео, на котором он собирает себе игровой компьютер.

Соответствующее видео звезда сериала "Ведьмак", а также фильмов "Человек из стали" и "Миссия невыполнима 6", опубликовала на своей странице в Twitter.

Генри Кавилл собирает игровой ПК

Благодаря ролику поклонники смогли определить основные комплектующие игрового компьютера актера.

Сборка ПК от Генри Кавилла:

Материнская плата ROG Crosshair VIII Hero

Процессор AMD Ryzen 9 3950X

Память G.Skill Trident Z RGB

Видеокарта ASUS ROG Strix RTX2080Ti Gaming

Жесткий диск Samsung 970 Pro (4 ТБ)

Система охлаждения NZXT Kraken Z73

Блок питания Seasonic

Напомним, актер Генри Кавилл известный поклонник видеоигр. Именно благодаря своей любви к The Wither 3: Wild Hunt, он еще до кастинга изъявил желание сыграть Геральта – главного героя сериала "Ведьмак" от Netflix. Еще актер рассказывал о своем любимом персонаже в шутере Overwatch, а также говорил о том, что Total War является одной из его любимых игровых серий. Позже в дополнении к Total War: Warhammer II, которое называется The Warden & The Paunch, появился персонаж, которого разработчики назвали в честь Генри Кавилла.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram