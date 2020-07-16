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Звезда "Ведьмака" показал, как собирает себе игровой ПК (видео)

16:59, 16 июля 2020
Игры
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Генри Кавилл в сериале "Ведьмак" / скриншот из трейлера

Соответствующее видео звезда сериала "Ведьмак", а также фильмов "Человек из стали" и "Миссия невыполнима 6", опубликовала на своей странице в Twitter.

Генри Кавилл собирает игровой ПК

Благодаря ролику поклонники смогли определить основные комплектующие игрового компьютера актера.

Сборка ПК от Генри Кавилла:

  • Материнская плата ROG Crosshair VIII Hero
  • Процессор AMD Ryzen 9 3950X
  • Память G.Skill Trident Z RGB
  • Видеокарта ASUS ROG Strix RTX2080Ti Gaming
  • Жесткий диск Samsung 970 Pro (4 ТБ)
  • Система охлаждения NZXT Kraken Z73
  • Блок питания Seasonic

Напомним, актер Генри Кавилл известный поклонник видеоигр. Именно благодаря своей любви к The Wither 3: Wild Hunt, он еще до кастинга изъявил желание сыграть Геральта – главного героя сериала "Ведьмак" от Netflix. Еще актер рассказывал о своем любимом персонаже в шутере Overwatch, а также говорил о том, что Total War является одной из его любимых игровых серий. Позже в дополнении к Total War: Warhammer II, которое называется The Warden & The Paunch, появился персонаж, которого разработчики назвали в честь Генри Кавилла.

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