"70% дохода с наших тайтлов на других платформах помогают развивать собственное портфолио вроде того, что мы показали на Developer_Direct", - Фил Спенсер.

Фил Спенсер снова затронул вопрос выхода игр Xbox на консолях конкурентов, объяснив, что Microsoft больше не стремится переманивать игроков с других платформ.

В интервью для портала XboxEra он отметил, что аудитория Playstation и Nintendo остаётся верна своим экосистемам, будь то из-за сформированных библиотек, удобных геймпадов или просто привычки. Однако это не мешает Xbox расширять влияние за счёт мультиплатформенной стратегии.

По словам Спенсера, Microsoft получает 70% дохода от продаж своих игр на сторонних платформах, что помогает финансировать разработку новых проектов. Он считает, что вместо того, чтобы ограничивать аудиторию своими платформами, стоит дать больше людей возможность играть в проекты Xbox, что в долгосрочной перспективе принесёт пользу всей экосистеме.

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При этом Спенсер подчеркнул, что Microsoft не отказывается от поддержки собственных консолей и сервисов. Он хочет, чтобы пользователи Xbox могли всегда запускать приобретённые игры, независимо от того, как меняются платформы.

Также руководитель затронул развитие внутренних студий. Он заверил, что компания продолжит давать разработчикам достаточно времени для создания игр, а не будет гнаться за быстрыми релизами.

Ранее Спенсер заявил, что консоли Xbox и Playstation стали слишком похожи друг на друга, и он хочет это изменить.

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