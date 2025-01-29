В следующих консолях Xbox сфокусируется на инновациях.

С момента выхода Playstation 5 и Xbox Series прошло уже четыре года, но между консолями разных производителей стало всё меньше различий. Глава Xbox Фил Спенсер считает, что это проблема, которую нужно решать в будущем поколении консолей.

В недавнем интервью YouTube-каналу Destin он отметил, что современные игровые устройства слишком похожи друг на друга, и в итоге основным фактором выбора для покупателей остаются эксклюзивные игры, а не уникальные технические особенности. По его мнению, будущее Xbox должно строиться не только на библиотеке игр, но и на инновациях в аппаратном части устройств:

"Я хочу, чтобы именно железо отличало консоли друг от друга. Сейчас различия в оборудовании свелись к минимуму".

Из этих слов можно сделать предположение, что следующий Xbox, который возможно выйдет уже в 2026 году, предложит радикальные изменения в архитектуре. Он также отметил, что портативные устройства привлекают аудиторию именно благодаря своей уникальности, это особенно интересно слышать на фоне заявлений о разработке собственного портативного Xbox.

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Ранее мы рассказывали, что в руководстве Playstation произошли серьёзные изменения. Теперь всей компанией управляет один человек, а не тандем, как раньше.

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