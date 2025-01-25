Компания будет пределять больше внимание мультиплатформе, но не забудет, что значит "box" в названии их бренда.

С начала 2024 года Microsoft начала активно пересматривать свой подход к консольному бизнесу. Теперь игры Xbox всё чаще появляются на других платформах, включая консоли конкурентов.

Выступая на подкасте Gamertag Radio, глава Xbox Фил Спенсер заявил, что, несмотря на расширение экосистемы, консоли Xbox остаются ключевой частью стратегии компании. Он подчеркнул, что бренд Xbox невозможно представить без самого "железа":

"Я прекрасно понимаю, что значит слово "box" а названии нашего бренда. Наши устройства - это основа того, что такое Xbox. Мы хотим, чтобы наши консоли выделялись своими техническими характеристиками, но при этом даём людям возможность выбирать, где играть",

Таким образом, Microsoft не собирается ограничивать аудиторию, оставляя игры только на своих платформах. По словам Спенсера, индустрия кардинально изменилась за последние годы: акцент теперь делается на самих играх, а не на эксклюзивности платформ: "Теперь на первом месте игры, а не платформы. Большинство игр, о которых мы с вами говорим, выходят на множестве разных платформ. Именно такие игры добиваются успеха и оказываются на вершине чартов".

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Интересно, что Microsoft уже планирует выпустить свои игры на грядущую консоль Nintendo Switch 2. Спенсер отметил, что это часть стратегии компании по охвату более широкой аудитории. Он также поделился, что лично поздравил президента Nintendo Сюнтаро Фурукаву с анонсом новой консоли и в шутку отметил, что увеличенный экран станет приятным дополнением для всех, кто играет на портативных устройствах.

Ранее редактор издания The Verge Том Уоррен подтвердил, что Bethesda готовит релиз ремейка TES IV: Oblivion к лету этого года.

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