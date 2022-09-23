Blizzard Entertainment подогревает интерес к World of Warcraft: Wrath of the Lich King накануне запуска классических серверов. Компания опубликовала эпичный релизный трейлер расширения, в котором демонстрируются попытки Орды и Альянса дать бой Плети.
В первой половине ролика показывается, как войско Короля-лича вторглось на просторы Азерота и Калимдора. Оно начало разорять поселения, убивать жителей и устраивать тотальный хаос. На видео мелькают знаменитые локации из World of Warcraft, охваченные огнем. А по ним шагает Король-лич, который собрался покорить все расы.
А во второй половине демонстрируются сражения Орды и Альянса против Плети. Фракции собрали войска и героев, чтобы дать отпор опасному врагу. В этот момент на экране появляются кадры со сражениями на территории Нордскола, рейдовыми подземельями, полями битв и прочими фирменными атрибутами WoW.
World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic — главные детали
- Расширение запустят по схеме, испытанной классической версией MMORPG и аддоном The Burning Crusade. Релиз состоится 26 сентября.
- Игроки будут начинать приключение в одной из двух локаций: Борейской тундре или Ревущем фьорде. К списку профессий добавится "Начертание", которое позволяет создавать мистические глифы для изменения свойств навыков, а также артефакты для левой руки.
- Каждый пользователь сможет создать одного рыцаря смерти на сервере. Для этого не понадобится уже прокаченный до 55 уровня персонаж.
- Аддон снабдили легендарными подземельями для пяти игроков, такими как "Азжол-Неруб" и "Очищение Стратхольма". Будет также обновленный вариант рейда с осадой Наксрамаса на 10 и 25 пользователей.
- Появятся свежие достижения с разными наградами за подвиги и свершения игроков.