На видео Альянс и Орда сражаются против Плети.

Blizzard Entertainment подогревает интерес к World of Warcraft: Wrath of the Lich King накануне запуска классических серверов. Компания опубликовала эпичный релизный трейлер расширения, в котором демонстрируются попытки Орды и Альянса дать бой Плети.

В первой половине ролика показывается, как войско Короля-лича вторглось на просторы Азерота и Калимдора. Оно начало разорять поселения, убивать жителей и устраивать тотальный хаос. На видео мелькают знаменитые локации из World of Warcraft, охваченные огнем. А по ним шагает Король-лич, который собрался покорить все расы.

А во второй половине демонстрируются сражения Орды и Альянса против Плети. Фракции собрали войска и героев, чтобы дать отпор опасному врагу. В этот момент на экране появляются кадры со сражениями на территории Нордскола, рейдовыми подземельями, полями битв и прочими фирменными атрибутами WoW.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic — главные детали

Расширение запустят по схеме, испытанной классической версией MMORPG и аддоном The Burning Crusade. Релиз состоится 26 сентября.

Игроки будут начинать приключение в одной из двух локаций: Борейской тундре или Ревущем фьорде. К списку профессий добавится "Начертание", которое позволяет создавать мистические глифы для изменения свойств навыков, а также артефакты для левой руки.

Каждый пользователь сможет создать одного рыцаря смерти на сервере. Для этого не понадобится уже прокаченный до 55 уровня персонаж.

Аддон снабдили легендарными подземельями для пяти игроков, такими как "Азжол-Неруб" и "Очищение Стратхольма". Будет также обновленный вариант рейда с осадой Наксрамаса на 10 и 25 пользователей.

Появятся свежие достижения с разными наградами за подвиги и свершения игроков.

