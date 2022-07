Отправиться в Нордскол можно будет с 26 сентября.

Blizzard Entertainment сообщила дату запуска серверов классической версии World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Пользователи смогут отправиться на просторы ледяного Нордскола с 26 сентября.

Разработчики также поделились разной информацией о перезапуске старого расширения для WoW. Оно будет входить в подписку, как и классические версии оригинальной World of Warcraft и The Burning Crusade. Каждый пользователь сможет создать одного рыцаря смерти на сервере. Судя по всему, для этого не понадобится уже прокаченный до 55 уровня персонаж.

Игроки будут начинать приключение в одной из двух локаций: Борейской тундре или Ревущем фьорде. К списку профессий добавится "Начертание", которое позволяет создавать мистические глифы для изменения свойств навыков, а также артефакты для левой руки.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King — другие подробности о запуске расширения

Аддон снабдили легендарными подземельями для пяти игроков, такими как "Азжол-Неруб" и "Очищение Стратхольма".

Будет обновленный вариант рейда с осадой Наксрамаса на 10 и 25 пользователей.

Появятся свежие достижения с разными наградами за подвиги и свершения игроков.

