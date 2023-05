Почти весь контент был готов в 2022-м.

Пользователей нередко интересует, почему разработка крупных игр занимает как минимум четыре года. Недавно исчерпывающий ответ на этот вопрос дал продюсер серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума. По его словам, только на полировку последней части франшизы с подзаголовком Tears of the Kingdom ушел год.

Руководитель дал интервью журналисту Джину Парку из The Washington Post. В нем он рассказал, что Nintendo потратила целый год на полировку игры. Когда в марте 2022-го The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom перенесли, проект был "почти готов". Однако существенный отрезок времени понадобился на поиск багов, отладку физики и тестирование других систем.

Потраченное время окупило себя: в игре почти нет технических недочетов. Даже оптимизация полностью соответствует возможностям Nintendo Switch, хотя многие масштабные проекты на гибридной консоли либо демонстрируют плохое качество графики, либо обладают нестабильной кадровой частотой.

Видео дня

"Эта игра, возможно, была немного сложнее для меня, но мы справились с ней", — подытожил Аонума. Слова продюсера подтверждают 95 баллов на Metacritic, а в конце года новая The Legend of Zelda имеет высокие шансы получить главный приз на The Game Awards.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.

Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: