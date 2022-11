Ошибку зафиксировали в PS3-версии игры.

В играх нередко обнаруживают пугающие баги. Например, в Red Dead Redemption 2 один из пользователей увидел на месте преступления ожившую жертву. А в Skyrim была ошибка с манекенами, которые могли начать наблюдать за игроком. Похожий по своей сути баг недавно нашли в The Last of Us.

Об ошибке рассказал посетитель форума Reddit под псевдонимом Proof-Summer1011. Он решил пройти версию культовой игры Naughty Dog для PS3. Именно на этой консоли изначально вышла The Last of Us.

В одном из моментов игрок заметил ошибку, которая сделал Элли похожей на демона. Девочка стала полностью темной, и лишь на ее лице светились два белых глаза. Можно подумать, что героиня превратилась в какого-то монстра из хоррора.

Видео дня

Почему произошел баг, точно неизвестно. Вероятнее всего, неправильно сработала система освещения или тени как-то наложились на модель персонажа. А тем временем на Reddit уже пошутили, что это демонстрация темной стороны Элли и отсылка к ее поступкам во второй части серии.

Ремейк The Last of Us — основные подробности

Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

Вас также могут заинтересовать новости: