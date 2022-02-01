От такого зрелища в жилах стынет кровь.

В Red Dead Redemption 2, как и в большинстве других масштабных игр, есть ошибки. И некоторые из них довольно жуткие, например, несколько недель назад пользователи увидели, как конь главного героя вылезает из-под земли. А недавно не менее пугающим багом поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом psychorinch. Он пришел на место преступления и увидел сбой, от которого может случиться сердечный приступ.

Читайте такжеИгрок показал, возможно, самое неудачное ограбление поезда в истории Red Dead Redemption 2Игрок отправился ночью на ферму Робарда в Саутфилд-Флэтс. В этой локации совершили убийство, да и в целом она выглядит довольно жутко. Тело жертвы находится в хижине, куда и вошел psychorinch. Однако вместо трупа он увидел убитую женщину, которая стоит на кровати с распростертыми в стороны руками. Такое жуткое зрелище может напугать любого игрока, ведь никто не ожидает увидеть, что мертвый персонаж вдруг оживет. По словам psychorinch, у него едва не случился сердечный приступ.

Баг с жертвой появился из-за проблем с анимацией. Когда возникает сбой в этом аспекте, NPC могут становиться в Т-позы. Такое случается даже в новых играх, например, похожие баги очень часто наблюдались в Cyberpunk 2077 на релизе.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 балла, проголосовало 17 774 человека.

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