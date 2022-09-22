Тем временем моддер вернул его обратно в игру.

Отдельные баги могут становиться визитными карточками игр, особенно если они не портят геймплей и общие впечатления пользователей. Описанные ошибки долго не исправляются разработчиками, а когда их все же удаляют, то для фанатов это становится целым событием. Такая ситуация произошла c Minecraft в начале февраля, когда Mojang Studios наладила перетекание воды между диагонально расположенными ячейками. А недавно от древнего и знаменитого бага избавились разработчики The Elder Scrolls V: Skyrim.

Bethesda Game Studios спустя одиннадцать лет после релиза своей экшен-RPG удалила ошибку с деревянными манекенами. Они могли внезапно поворачивать головы к персонажу игрока и начинать следить за ним. Это выглядело странно и пугающе, особенно когда впервые сталкиваешься с багом. Как именно он работал, демонстрируется в ролике ниже.

Удаление ошибки понравилось не всем пользователям. Энтузиаст под псевдонимом TheBlackCladWanderer решил, что баг должен остаться в Skyrim. Он выпустил простую модификацию, которая возвращает ошибку обратно. Так что если кому-то нравилось, как деревянные манекены крутят головами, то можно проследовать по ссылке и загрузить мод.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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