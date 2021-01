Огромные скидки получили трилогия Uncharted, Spyro, две части шутера Metro и другие обновленные игры.

В PlayStation Store стартовала распродажа ретро и ремастеров культовых игр. В этот раз по скидкам отдают целые игровые серии, к примеру, бандл из двух частей франшизы Batman: Arkham. А сборник Metro Redux, куда вошли две обновленные части знаменитого украинского шутера можно забрать по скидке в 80%.

Распродажа в PS Store продлится до 11 февраля. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Tomb Raider: Definitive Edition – 97 грн (скидка 85%);

Metro Redux – 189 грн (скидка 80%);

Shadow of the Colossus – 383 грн (скидка 68%);

Gravity Rush Remastered – 329 грн (скидка 67%);

Beyond: Two Souls – 313 грн (скидка 67%);

Heavy Rain – 329 грн (скидка 67%);

Batman: Return to Arkham – 599 грн (скидка 60%);

Resident Evil Raccoon City Edition – 879грн (скидка 60%);

Spyro Reignited Trilogy – 459 грн (скидка 60%);

Assassin's Creed: Rogue Remastered – 239 грн (скидка 60%);

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 459 грн (скидка 60%);

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 грн (скидка 50%);

Devil May Cry HD Collection – 474 грн (скидка 50%);

Ratchet & Clank – 324 грн (скидка 50%);

God of War 3 – 324 грн (скидка 50%);

MediEvil – 399 грн (скидка 50%);

Patapon Remastered – 244 грн (скидка 50%).

С полным списком игр и сборников можно ознакомиться на странице распродажи.

Напомним, что до 2 февраля подписчики PS Plus могут получить бесплатно заключительную часть приключенческого боевика про Лару Крофт – Shadow of the Tomb Raider, а также RPG под названием GreedFall. А владельцы PlayStation 5 по подписке получат дополнительную игру – Maneater и бонус из 20 лучших хитов с PS4 благодаря PlayStation Plus Collection.

Уже 5 февраля подписчики PS Plus на PlayStation 5 получат бесплатно новую игру – боевую гоночную аркаду Destruction AllStars.

Автор: Сергей Коршунов