Получить все три игры бесплатно владельцы консолей PlayStation смогут уже 5 января.

В январе подписчики сервиса PlayStation Plus получат бесплатно заключительную часть приключенческого боевика про Лару Крофт – Shadow of the Tomb Raider, ролевую игру GreedFall, а также бонусный тайтл для владельцев PlayStation 5 – ролевой экшен Maneater.

Как сообщила PlayStation на своей официальной странице в Twitter, эти игры станут доступны подписчикам с 5 января.

Январские игры по подписке PlayStation Plus

О чем Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider – это последняя часть новой трилогии о знаменитой расхитительнице гробниц Ларе Крофт. Героиня окажется в Мезоамерике, где попытается предотвратить апокалипсис, предсказанный индейцами майа. Игра вышла в 2018 году и получила хорошие отзывы. На агрегаторе Metacritic у Shadow of the Tomb Raider 75 балов из 100 от критиков и 7,4 балла от игроков.

Подробней про GreedFall

GreedFall – это ролевая игра, действия которой разворачиваются на вымышленном острове Тир-Фради. Здесь магия и технологии XVII века существуют рука об руку. В центре истории лежит конфликт между захватчиками, прибывшими на неизвестный остров, и местным населением, которых защищают сверхъестественные силы. Игрок окажется на острове в роли посланника торговой корпорации с главной целью – найти способ лечения загадочной болезни, которая обрушилась на местных жителей.

Что такое Maneater

Maneater – это необычная игра в жанре экшен/РПГ с открытым миром. Здесь игрок выступает в роли большой акулы, которая терроризирует прибрежные воды.

Maneater станет не единственным бонусом для владельцев PlayStation 5. Благодаря PlayStation Plus Collection пользователи получат бесплатно еще 20 лучших хитов консоли PS4.

Напомним, что до 5 января подписчики PS Plus могут получить бесплатно себе в коллекцию еще три игры:

Ураганный экшен Just Cause 4;

Многопользовательский шутер Rocket Arena;

Worms Rumble – новую часть знаменитой серии игр про "червячков".

Автор: Сергей Коршунов