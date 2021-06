Вторую часть знаменитой игры про Линка выпустят в 2022 году на Nintendo Switch.

Сегодня во время презентации на выставке E3 компания Nintendo представила трейлер второй части нашумевшей игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ее выпустят на Nintendo Switch в 2022 году.

Трейлер The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Главной особенностью сиквела Breath of the Wild станет исследование воздушного пространства над Хайрулом – миром, где разворачивается основное действие игры.

Подробней про The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла в 2017 году и стала стартовым эксклюзивом Nintnedo Switch. Однако ее также выпустили и на предыдущую приставку компании, Wii U.

Breath of the Wild получила восторженные отзывы и множество наград, включая и звание "Игра года". Ее хвалили за большую свободу действий и внимание к деталям.

За четыре года после выхода Legend of Zelda: BotW разошлась тиражом свыше 22,2 миллиона копий.

Напомним, в ноябре 2020 года Nintendo выпустила приквел к Breath of the Wild, который получил название Hyrule Warriors. Игра показывала события, произошедшие за 100 лет до расскажет до пробуждения Линка в Breath of the Wild. Всего за 4 дня после релиза Hyrule Warriors купили 3 миллиона человек.

Автор: Сергей Коршунов