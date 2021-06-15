Сегодня во время презентации на выставке E3 компания Nintendo представила трейлер второй части нашумевшей игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Ее выпустят на Nintendo Switch в 2022 году.
Трейлер The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
Главной особенностью сиквела Breath of the Wild станет исследование воздушного пространства над Хайрулом – миром, где разворачивается основное действие игры.
Подробней про The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла в 2017 году и стала стартовым эксклюзивом Nintnedo Switch. Однако ее также выпустили и на предыдущую приставку компании, Wii U.
- Breath of the Wild получила восторженные отзывы и множество наград, включая и звание "Игра года". Ее хвалили за большую свободу действий и внимание к деталям.
- За четыре года после выхода Legend of Zelda: BotW разошлась тиражом свыше 22,2 миллиона копий.
Напомним, в ноябре 2020 года Nintendo выпустила приквел к Breath of the Wild, который получил название Hyrule Warriors. Игра показывала события, произошедшие за 100 лет до расскажет до пробуждения Линка в Breath of the Wild. Всего за 4 дня после релиза Hyrule Warriors купили 3 миллиона человек.