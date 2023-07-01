Теперь даже нет требований к дистанции между персонажами.

Во время недавнего теста ребута Mortal Kombat выяснилось, что ставшие фишкой франшизы кровавые добивания, или, как их еще называют фаталити, претерпели серьезные изменения. Теперь они активируются нажатием всего трех кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре.

Об этом рассказал журналист Kotaku, который принимал участие в бета-тесте файтинга. По словам журналиста, разработчики даже упразднили требования к дистанции, то есть фаталити активируются из любой точки арены.

Журналист считает, что разработчики решили упростить активацию фаталити в Mortal Kombat 1 до предела, поскольку пользователи редко использовали ее в предыдущих частях файтинга. Это решение уже вызвало множество споров в Сети, особенно среди хардкорных фанатов серии, которые заучивали сложные комбинации.

В NetherRealm пока официально не сообщали об упрощении активации фаталити в новой части Mortal Kombat, однако следует напомнить, что подобные простые добивания появлялись в серии и ранее. К примеру, в Mortal Kombat 11 фаталити можно было активировать нажатием пары кнопок после покупки специальных монет.

Во время бета-теста также стало известно, что в Mortal Kombat 1 будут так называемые Quitality – автоматическое самоуничтожение персонажей тех игроков, которые любят выходить из матча, чуя скорое поражение, ну или если случился внезапный разрыв соединения. Эта механика не новая, она есть в Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Новая часть станет своего рода мягким перезапуском серии, введя новую временную линию, где мир создан богом огня Лю Каном. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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