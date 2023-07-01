Во время недавнего теста ребута Mortal Kombat выяснилось, что ставшие фишкой франшизы кровавые добивания, или, как их еще называют фаталити, претерпели серьезные изменения. Теперь они активируются нажатием всего трех кнопок, а комбинация одинакова для всех персонажей в игре.
Об этом рассказал журналист Kotaku, который принимал участие в бета-тесте файтинга. По словам журналиста, разработчики даже упразднили требования к дистанции, то есть фаталити активируются из любой точки арены.
Журналист считает, что разработчики решили упростить активацию фаталити в Mortal Kombat 1 до предела, поскольку пользователи редко использовали ее в предыдущих частях файтинга. Это решение уже вызвало множество споров в Сети, особенно среди хардкорных фанатов серии, которые заучивали сложные комбинации.
В NetherRealm пока официально не сообщали об упрощении активации фаталити в новой части Mortal Kombat, однако следует напомнить, что подобные простые добивания появлялись в серии и ранее. К примеру, в Mortal Kombat 11 фаталити можно было активировать нажатием пары кнопок после покупки специальных монет.
Во время бета-теста также стало известно, что в Mortal Kombat 1 будут так называемые Quitality – автоматическое самоуничтожение персонажей тех игроков, которые любят выходить из матча, чуя скорое поражение, ну или если случился внезапный разрыв соединения. Эта механика не новая, она есть в Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11.
Mortal Kombat 1 — основные подробности
Новая часть станет своего рода мягким перезапуском серии, введя новую временную линию, где мир создан богом огня Лю Каном. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданной перспективы.
- В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.
- Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.