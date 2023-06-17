В истории много внимания будет уделено идентификации персонажей.

NetherRealm Studios продолжает раскрывать интересные подробности Mortal Kombat 1. Глава команды и идейный вдохновитель всей франшизы Эд Бун недавно стал гостем в подкасте Джеффа Герстманна. Во время разговора он рассказал о сюжете, режимах и персонажах в грядущем файтинге.

Важной частью истории станет демонстрация прошлого и личностей героев. Внешне они будут знакомыми, но биографии и взаимоотношения разработчики переписали с нуля. Именно поэтому в сюжете уделяется время, чтобы заново познакомить аудиторию с персонажами. А еще в повествовании будут замешаны разные царства и временные перипетии.

Что касается персонажей, то многих из них еще не показали. Соня Блейд, судя по намеку Буна, будет и в основном списке, и среди камео-бойцов. А вот ее дочь Кэсси Кейдж в этой временной линии еще не родилась. Зато точно можно рассчитывать на присутствие некого нового ниндзя. Больше подробностей о персонаже Бун не раскрыл.

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Руководитель NetherRealm также подтвердил правдивость утечки в итальянском подразделении Amazon. То есть в первое дополнение Kombat Pack 1 действительно войдут Хоумлендер, Миротворец, Куан Чи, Такеда, Ермак и Неуязвимый. А в списке камео-бойцов появятся Тремор, Хамалеон, Мавадо, Ферра и Торр.

Отдельно Бун пообещал большое разнообразие режимов в Mortal Kombat 1. Один из них будет совершенно новым, так как ранее не появлялся в играх серии.

Mortal Kombat 1 — основные подробности

Файтинг станет мягким перезапуском серии с новой временной линией, в которой мир создал бог огня Лю Кан. Разработчики пообещали реализовать кинематографичный сюжет и показать знакомых персонажей с неожиданных сторон.

В игре будет много разных режимов и обновленная боевая система. Появится также механика камео-героев, которые станут помощниками в сражениях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Покупатели премиального издания получат доступ к проекту на пять дней раньше.

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