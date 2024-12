Придётся проходить игру либо в гордом одиночестве, либо в компании из трёх человек.

На прошедшем The Game Awards 2024 разработчики Elden Ring из FromSoftware представили спин-офф Nightreign, который должен стать первым кооперативным Souls-like от студии.

Издание IGN взяло интервью у геймдиректора проекта Дзюнья Ишизаки, где тот рассказал, что игра не рассчитана на прохождение парой из двух человек. В Elden Ring Nightreign можно будет играть либо в соло, либо групой из трёх человек.

Ишизаки пояснил, что это обусловлено особенностями баланса кооперативных проектов. Мол только втроём игроки смогут поддерживать равноценность в команде и никто не будет перетягивать одеяло на себя, забирая лучший лут и нанося больше урона врагам:

"Мы поняли, что, чтобы каждый игрок мог почувствовать удовлетворение от достижений и насладиться кооперативным геймплеем, оптимальным количеством будет три человека. Это сохраняет баланс, не перегружая игру, и позволяет каждому при желании заняться своим делом на карте. А в ключевые моменты игроки всё равно собираются вместе для общего финала."

Также геймдиректор сказал пару слов о соло-прохождении: если играть в одиночку, то здоровье врагов будет снижено, но стоит помнить, что баланс игры затачивался под прохождение в кооперативе.

