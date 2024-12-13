Игроки снова встретятся с уже знакомыми боссами.

На The Game Awards 2024 представили новый проект от FromSoftware и Bandai Namco - кооперативный экшен-спин-офф по вселенной Elden Ring c подзаголовком Neightreign, релиз которого запланирован на 2025 год.

Neightreign предлагает игрокам отправиться в сжатую версию знакомых локаций, где соперники и их расположение меняются от вылазки к вылазке. Теперь это не просто одиночное путешествие с призывом союзников на время, а полноценный кооперативный опыт для небольших групп друзей. Разработчики вдохновились форматом "охоты на боссов", напоминая о серии Monster Hunter, а среди противников, которых предстоит одолеть, уже можно заметить интерпретации знаковых персонажей из прошлых игр студии, включая таинственного Безымянного Короля из Dark Souls 3.

Известно, что в игре появятся новые механики перемещения, такие как волшебная птица-глайдер, способная помогать героям в преодолении препятствий и применении нестандартной тактики. Вернутся знакомые костры, выступающие не только в роли точек отдыха, но и влияющие на цикл заданий и сражений. Как именно они впишутся в новую кооперативную концепцию, пока неясно, но судя по заявлению создателей, мы увидим переосмысление привычных систем сохранения, прокачки и возрождения врагов.

Ранее мы сообщали, что на The Game Awards 2024 показали новые проекты от именитых разработчиков, включая Thick of Thieves от Уоррена Спектора и долгожданный анонс "Ведьмак 4".

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