Мероприятие пройдет со 2 по 13 июня, а победитель получит приглашение на The International 10, где разыграют $40 миллионов.

Со 2 по 13 июня в Киеве пройдет WePlay AniMajor 2021 – крупный турнир по Dota 2. На нем среди команд-участников разыграют $500 тысяч и 2,7 тысячи очков Dota Pro Circuit.

Чемпионат пройдет на WePlay Esports Arena Kyiv (ВДНХ) без зрителей, сообщает киберспортивный медиахолдинг WePlay.

"Возможность принять мажор – большая честь и ответственность для нас. Это событие – крупнейший челлендж из всех, с которым мы когда-либо сталкивались", – отмечает Олег Гуменюк, CEO WePlay Esports.

В турнире примут участие 18 команд. Они будут распределены следующим образом:

Wild Card – 6 команд;

Групповой этап – 6 команд;

Плей-офф – 6 команд.

Этап Wild Card начнется 2 июня. На нем шесть команд сыграют серию матчей в формате Round Robin (best of two). Две команды с наилучшим результатом пройдут в групповой этап, который начнется уже 4 июня.

По результатам группового этапа две команды, которые займут первые места, выйдут в верхнюю сетку плей-офф. Две команды с наихудшими показателями вылетят из турнира, а остальные попадут в нижнюю сетку плей-офф.

9 июня стартует плей-офф, где шестеро оставшихся команд будут сражаться в матчах до двух побед. А уже в Гранд-финале нужно будет одержать три победы.

Напомним, WePlay AniMajor 2021 – это один из двух мажоров Dota Pro Circuit (турниров, с крупным призовым фондом) текущего сезона. По итогам киевского ивента победитель получит приглашение на The International 10 – главный чемпионат по Dota 2 с призовым фондом в $40 миллионов, который пройдет в августе в Стокгольме.

Автор: Сергей Коршунов