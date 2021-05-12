Чемпионат The International 10 состоится в Стокгольме.

Компания Valve объявила даты проведения The International 10 – крупнейшего киберспортивного чемпионата по игре Dota 2 с общим призовым фондом $40 миллионов. Как и ожидалось, он пройдет в Стокгольме (Швеция) с 5 по 15 августа.

Групповой этап турнира начнется 5 августа и закончится 8-го. А основная стадия чемпионата продлится пять дней с 10 по 15 августа.

Изначально турнир The International 10 должен был состояться еще в прошлом году. Мероприятие планировалось провести на 85-метровой арене Ericsson Globe в Стокгольме. Но из-за пандемии коронавируса Valve сначала перенесла турнир, а потом и вовсе отложила его до следующего года.

Напомним, что зимой 2020 года, когда The International 10 еще не перенесли, Valve начала принимать заявки на организацию следующего турнира от городов со всего мира. Для проведения чемпионата требовалось предоставить крытую площадку вместимостью не менее 15 тысяч человек, а также выполнить ряд других условий. Официальную заявку на проведение The International подала и Киевская городская государственная администрация.

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Автор: Сергей Коршунов