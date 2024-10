Naughty Dog показала секретную комбинацию, спрятанную в игре.

Naughty Dog порадовала поклонников The Last of Us Part 1 неожиданной пасхалкой, которую игроки так и не смогли найти. Напомним, что с момента выхода переиздания первой части серии прошло уже два года.

Неделю назад разработчики из Naughty Dog отметили "День The Last of Us" и в честь этого события поделились с фанатами интересным секретом в своём Twitter: всё это время в главном меню игры можно было изменить освещение. Для этого нужно набрать специальную комбинацию на крестовине геймпада: вверх-вверх-вниз-вниз-влево-вниз-вправо, после чего нажать треугольник, или E на клавиатуре. Обычно такое изменение освещения происходит автоматически, когда игрок выбирает DLC Left Behind.

Немного о The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 — это культовая видеоигра в жанре экшен-приключения, разработанная студией Naughty Dog и выпущенная в июне 2013 года для консоли PlayStation 3. В 2022 году игра получила обновлённый ремейк для современных платформ, включая PlayStation 4 и PlayStation 5, который предложил улучшенную графику, обновлённый игровой процесс и дополнительные сюжетные элементы.

Сюжет игры разворачивается в постаaпокалиптическом мире, где эпидемия грибковой инфекции уничтожила большую часть человечества, превратив выживших в агрессивных существ. Главные герои — Джоэл, закалённый выживший мужчина, и Элли, юная девушка с иммунитетом к инфекции. Их путешествие через разрушенные США становится не только борьбой за выживание, но и историей о доверии, потере и надежде.

Напомним, что сейчас ещё и готовится второй сезон экранизации, который охватит события второй части серии. В трейлере зрителей познакомили с основными персонажами The Last of Us Part 2.

Вас также могут заинтересовать новости: