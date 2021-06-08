Настоящий некстген или неоправданные ожидания. Обзор Ratchet & Clank Rift Apart

Ratchet & Clank – игровая серия приключенческих игр, которой без малого уже 20 лет. По мотивам франшизы выходили манги, полнометражные экранизации, а совсем скоро и новый блокбастер для PS5, который призван раскрыть всю мощь новой консоли. Удастся ли ему это сделать – узнаете в нашем обзоре.

Если вынести за скобки игры от сторонних разработчиков (Returnal), а также ремейки (Demon’s Souls), то выходит, что Ratchet & Clank Rift Apart – это первый полноценный блокбастер от внутренних студий Sony, созданный только для PlayStation 5.

За этой простой фразой стоят высокие ожидания игроков. Ведь игра не опирается на железо 8-летней давности, а значит по максимуму должна использовать возможности новой консоли. А именно:

Мгновенное перемещение между мирами благодаря сверхскоростному SSD, о чем заявляли сами разработчики. То есть, никаких загрузок при переходе с локации на локацию в игре быть не должно;

Использование функций геймпада DualSense, включая улучшенную вибрацию и адаптивные триггеры. Это значит, что мы должны будет лучше ощущать все происходящее на экране;

Впечатляющая графика с рейтрейсингом – чтобы мы могли любоваться отражениями и хорошей картинкой.

Ну и само собой, без оглядки на целевую платформу, в Rift Apart должно быть интересно играть. Мы уже прошли новую часть Ratchet & Clank и теперь расскажем, оправдывает ли свежий блокбастер все эти ожидания.

Сюжет

Как мы помним из предыдущих частей, Рэтчет – единственный представитель расы Ломбаксов. Его друг, робот Кланк создает прибор Измеренитель, способный открывать порталы в другие миры, чтобы наш герой мог найти своих сородичей. Но злой, и будем честны, немного придурковатый доктор Нефариус крадет устройство, использует его неправильно, и вот уже пространство трещит по швам.

Рэтчета, Кланка и самого Нефариуса затягивает в другое измерение. Здесь Нефариус, а точнее его альтернативная версия, является императором. С его приспешниками борется подполье, в рядах которого состоит Ривет – женская версия Рэтчета из другого измерения. Она находит Кланка и вместе с ним сбегает из-под носа роботов императора. Рэтчет видит побег и понимает, что ему нужно отыскать друга, а потом решить, как вернуться в свой мир.

После этой завязки игра будет предлагать вам играть то за Ривет и Кланка, то за Рэтчета и Кит – альтернативную версию Кланка, которую герой встретит в новом измерении. Естественно, приключения не покажутся легкой прогулкой. Всем четырем персонажам нужно будет отыскать детали и создать новый Измеренитель, попутно сражаясь с двумя суперзлодеями, их приспешниками, местными "джентльменами удачи", а также различной злобной фауной.

Относительно всей игры сюжет выглядит самой слабой частью. В большей степени из-за довольно детской подачи, что заметно в диалогах. Особенно в таких моментах, когда персонажи прямым текстом проговаривают свою мотивацию. К примеру, несуразный Нефариус признается, что занял трон императора в другом измерении только для того, чтобы почувствовать власть. А в целом же история интересная, в ней есть место интригам и неожиданным поворотам. Просто будьте готовы к тому, что сценарий Rift Apart писался с расчетом увлечь и самую юную аудиторию. А вот, что касается геймплея, то тут уже разворачивается весьма недетский экшен.

Разнообразие оружия, адаптивные триггеры и головоломки

В лучших традициях серии новинка Rift Apart снабдит вас поистине огромным арсеналом самого разнообразного оружия. Пистолеты, дробовики, бомбы, ракетометы, пушки с энергетическими щитами, пушки, стреляющие пилами или сваливающие на врагов персонажей и предметы из других игр Sony, оросители, превращающие соперников в застывшие скульптуры из растений, замораживатели и многое другое. А когда колесо выбора оружия заполнится под завязку – откроется новое, чтобы вы могли набрать еще больше стволов.

Огромный плюс такого разнообразия в том, что каждая пушка действительно уникальна и их очень интересно, а главное нужно комбинировать в бою. Вот пример: нападает большая толпа – я бросаю на землю гриба-помощника, который начинает палить во всех соперников, отвлекая внимание на себя. Тем временем ставлю ороситель, который ненадолго обездвиживает всех в радиусе своего действия. Хватаю дробовик, чтобы быстрее справиться с бронированными роботами. Потом переключаюсь на ракетницу для дальнобойных атак по стреляющим издалека соперникам. Самых хилых можно расстрелять из пистолета или автомата с электрошокером, который собирает несколько стоящих рядом противников в электрическую цепь. Для особо "жирных" берегу гранаты и дроны – они зависают над головой и скидывают бомбы.

Вариантов применения вашему арсеналу будет масса. А ведь еще все это добро можно прокачать – увеличить скорострельность, дальнобойность, боезапас и многое другое. Ну и ощущается оружие тоже по-разному. У каждого своя отдача, чувствуется импакт. Хорошо задействованы и адаптивные триггеры. Как-то в начале прохождения после двухдневного перерыва я зашел в игру и не мог понять, почему пистолет так медленно стреляет, ведь он усовершенствован по максимуму. Оказалось, что скорострельность активируется при зажатии R2 до упора.

Иным образом работает другая пушка – там если прожать R2 до середины, активируется энергитический щит. А если до упора – выстрел.

Но Rift Apart будет развлекать вас не только перестрелками. Здесь хватает других занятий. К примеру, головоломки.

В одних нужно правильно повторить слова из пиратской песни, а в других – провести целый ряд манипуляций, чтобы закрыть разлом в пространстве. Такие миссии обычно разбиты на три этапа. В вашем распоряжении Кит или Кланк, а также множество прозрачных копий одного из этих персонажей. На локации извилистый путь с различными препятствиями, а копии бегут только вперед. Ваша задача с помощью различных сфер (некоторые делают роботов легче, другие ускоряют и тд) направить свои копии к выходу. И если в начале такие головоломки кажутся не сложными, то чем дальше, тем сильней они заставляют шевелить извилинами.

Есть также полеты на ящерах, заезды на сверхзвуковых улитках, битвы на ринге и много чего еще.

Также после завершения задания не спешите прыгать в звездолет. Откройте карту и посмотрите, что ценного можно найти в этом мире. На каждой планете можно найти ценные ресурсы, части костюмов с различными бонусами или дополнительные задания.

Меньше всего мне понравилось уничтожать компьютерные вирусы. Тут и там по разным планетам стоят зараженные терминалы, вы можете подойти к ним, загрузить программу "Глючку" и вам дадут поуправлять маленьким паукоподобным роботом. Вам нужно будет находить тумблеры, отключать защитные экраны и уничтожать вирусы. При этом то и дело придется переползать с пола на потолок, что лично у меня вызывало головокружение. Но это чистая субъективщина. Кому-то наоборот такое может понравиться. Тем более, что там есть своя сюжетная линия – вирусы эволюционируют, узнают "Глючку" при новых столкновениях и много чего еще.

А вот больше всего понравились перемещения между мирами. О них поговорим в блоке ниже.

Прыжки между измерениями

В игре есть несколько типов пространственных разломов. Самые простые не перенесут вас в другое измерение. Они нужны, чтобы вы могли моментально перепрыгивать с одного конца арены на другой. Их можно использовать не только в сражениях с большим количеством соперников, но и в платформинговых моментах игры

Допустим, вы скользите по рельсе, которая через 10 метров обрывается, находите разлом – вовремя прыгаете в него и моментально оказываетесь на другой рельсе или вообще на земле неподалеку. Первое время даже такие прыжки, по-хорошему, сбивают с толку. Вот я перестреливался с дюжиной пиратов, увидел в другом конце арены разлом, прыгнул в него и моментально переместился им за спину. В такие моменты картинка меняется моментально, и ты начинаешь быстро оглядываться по сторонам, чтобы сориентироваться.

Есть разломы в пространстве, которые перемещают в другие миры. К примеру, такие могут появиться в битвах с некоторыми боссами. Сражаешься на одной локации, прыгаешь в разлом и оказываешь в совершенно новом месте, продолжаешь бой, прыгаешь обратно, а за тобой бос и местные злые монстры. Перемещения происходят моментально, без каких-либо загрузок.

Есть и еще один типа порталов, хоть это и не инновация – перемещения между измерениями одной и той же локации. Например, целого и разрушенного мира. Внешний вид таких локаций хоть и отличается, но и есть и общие черты. Зато с подобными "прыжками" самые интересные головоломки. Вот нужно попасть в закрытую комнату, где лежит артефакт. В целом измерении туда не попадешь, а в разрушенном есть дыры в стенах, новые проходы, которые приведут к цели. Но раз уж здесь многие двери открыты, то и различных монстров уже ничего не сдерживает, так что это тоже стоит учитывать.

В общем эти механики в игре работают отлично. Разработчики не соврали, когда говорили об отсутствии загрузок между такими "прыжками". Единственное, чего лично мне не хватило – это отдельного эффекта для перемещений. Переходы в разные миры и измерения никак не ощущаются – нет отдельного звука или вибрации. Ты просто моментально оказываешься в другом месте. Но это уже придирка.

Графика и рейтресинг

У Ratchet & Clank Rift Apart есть несколько режимов, в том числе и 60 FPS с рейтресингом. Я проходил в 4К с трассировкой лучей. Здесь нет проблем с дальностью прорисовки или отражениями.

Хотя куда заметней работа с освещением и звуком. Игра выглядит, как крупнобюджетный мультфильм, который можно крутить в кинотеатрах. Даже лучше, чем та анимационная лента, которая выходила по мотивам Ratchet & Clank несколько лет назад. Это настоящий некстген. Яркий и богатый на спецэффекты.

Тут студию Insomniac можно только похвалить, особенно учитывая, что им удалось не облажаться со сроками релиза двух игр (Spider-Man Miles Morales) для PS5.

Оправдывает ли игра ожидания

Что же в итоге. Разработчики не соврали, и действительно сделали моментальные перемещения между мирами. А самое главное, на этом завязаны многие геймплейные механики, которые интересно изучать. Ratchet & Clank Rift Apart демонстрирует передовую графику и неплохо раскрывает возможности DualSense, хоть и не настолько впечатляюще, как в Returnal или Astro’s playroom. И если сюжет еще может показаться простым, то от геймплея вы получите огромное удовольствие. Так что если у вас есть PS5 и вы все еще ждали некстген-блокбастер, то Ratchet & Clank Rift Apart именно то, что вам нужно.

Оценка УНИАН: 9

Сергей Коршунов

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