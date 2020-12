В новом ролике авторы хотели показать взгляд на историю от лица Эбби.

PlayStation выпустила трейлер The Last of Us Part II – спустя почти шесть месяцев после релиза игры. Новый ролик посвящен Эбби, одной из ключевых героинь второй части.

Трейлер The Last of Us Part II – История Эбби

Таким образом разработчики решили поблагодарить фанатов за поддержку и отметить большое количество наград, которые получила игра в последнее время, сообщил Скотт Лоу, старший специалист по связям с общественностью в студии Naughty Dog.

"Эта история и ее персонажи занимают особое место в нашем сердце, поэтому мы невероятно рады тому, что игра нашла отклик у миллионов людей по всему миру и получила широкое признание среди специалистов и поклонников, что выражается в виде наград, полученных за последние недели", – отметил Лоу.

Интересно, что Эбби благодаря своей внешности и определенным поступкам стала самым скандальным персонажем игры. Разработчики получили немало угроз в свой адрес от некоторых разгневанных игроков. А бывшая сотрудница Naughty Dog, подарившая свою внешность Эбби, и вовсе на долгое время удалила свои аккаунты в соцсетях. Теперь же разработчики решили посвятить ей отдельный ролик.

"Год подходит к концу, и новые игроки планируют впервые посвятить себя игре в это праздничное время, поэтому мы решили опубликовать новый ролик, который показывает новый взгляд на историю и впервые рассказывает о трогательном путешествии Эбби и ее связи с Элли. Узнайте о прошлом девушки, о событиях, которые вынудили ее искать мести, и трагичных последствиях. Вы также сможете взглянуть на тренировки, снаряжение и навыки Эбби и узнать, чем игровой процесс за нее отличается от Элли", – рассказал Скотт Лоу.

Подробней о The Last of Us Part II

The Last of Us Part II вышла 19 июня 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4.

В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

На Metacritic экшн получил 93 балла от прессы и 5,7 балла от игроков на основе рекордных 147 тысячах отзывов.

Из-за скандала вокруг игры, когда пользователи не играя занижали оценки, сайт-агрегатор изменил правила публикации рецензий. Теперь игроки могут поставить могут оставить свой отзыв на Metacritic только спустя два дня после выхода игры.

В конце ноября The Last of Us Part II была признана "Игрой года" на церемонии Golden Joystick Awards 2020.

The Last of Us Part II на PlayStation 5

На PlayStation 5 игра работает в режиме обратной совместимости. Также на консоли нового поколения вторая часть The Last of Us получила улучшенный виброотклик и поддержку адаптивных триггеров геймпада DualSense. Пользователи могут почувствовать натяжение тетивы и вибрацию от каждого выстрела.

Кроме того, подписчики PS Plus на новой консоли могут получить первую часть The Last of Us бесплатно благодаря бонусу PlayStation Plus Cillection, куда вошли 20 знаковых хитов с PS4, опередивших свое время.

