Новая TLoU выйдет после многопользовательского проекта.

В прошлом году студия Naughty Dog неоднократно утверждала, что работает над несколькими проектами. Одним из них оказался недавний ремейк The Last of Us, а вторым станет многопользовательская игра во вселенной TLoU. Но если верить авторитетному инсайдеру в киноиндустрии ViewerAnon, компания также трудится над полноценным продолжением серии.

Информатор написал в Twitter: "Следующей игрой доктора Укмана (отсылка к режиссеру двух частей и президенту студии Нилу Дракманну, — УНИАН) станет The Last of Us Part III, которая сейчас находится в производстве в Naughty Dog".

Никаких подробностей игры инсайдер не предоставил. Стоит отметить, что ViewerAnon не специализируется на игровой индустрии, но в прошлом уже раскрывал правдивую информацию. Например, он сообщил об участии в шоу The Last of Us Эшли Джонсон, исполнительницы Элли в игре, в роли Анны и первым рассказал о разработке Crash Bandicoot 4: It's About Time.

В ответ на вопрос одного из пользователей инсайдер также написал о многопользовательском проекте во вселенной The Last of Us. Его Naughty Dog выпустит до полноценного продолжения. Насчет создания новой франшизы в стенах студии ViewerAnon не уверен, а вот следующую Uncharted доверили другой команде.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

