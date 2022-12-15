В прошлом году студия Naughty Dog неоднократно утверждала, что работает над несколькими проектами. Одним из них оказался недавний ремейк The Last of Us, а вторым станет многопользовательская игра во вселенной TLoU. Но если верить авторитетному инсайдеру в киноиндустрии ViewerAnon, компания также трудится над полноценным продолжением серии.
Информатор написал в Twitter: "Следующей игрой доктора Укмана (отсылка к режиссеру двух частей и президенту студии Нилу Дракманну, — УНИАН) станет The Last of Us Part III, которая сейчас находится в производстве в Naughty Dog".
Никаких подробностей игры инсайдер не предоставил. Стоит отметить, что ViewerAnon не специализируется на игровой индустрии, но в прошлом уже раскрывал правдивую информацию. Например, он сообщил об участии в шоу The Last of Us Эшли Джонсон, исполнительницы Элли в игре, в роли Анны и первым рассказал о разработке Crash Bandicoot 4: It's About Time.
В ответ на вопрос одного из пользователей инсайдер также написал о многопользовательском проекте во вселенной The Last of Us. Его Naughty Dog выпустит до полноценного продолжения. Насчет создания новой франшизы в стенах студии ViewerAnon не уверен, а вот следующую Uncharted доверили другой команде.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- The Last of Us Part II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.