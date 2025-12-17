Дачники предложили народное средство от крыс в холодное время года, которое, скорее всего, есть у вас на кухне.

Зимой крысы и мыши пытаются проникнуть в дом в поисках пищи и тепла, поэтому часто появляются в садах и возле домов. Однако существует простой и доступный способ отпугнуть вредителей без ядов и ловушек. Как избавиться от крыс народными средствами, поделились в сети - уверены, вам этот трюк понравится.

Что реально помогает от крыс на участке в зимнее время

Эта тема появилась на Reddit после вопроса одного из пользователей, пишет британский таблоид Express. Он интересовался: "Мыши не любят запах гвоздики? Возможно, это глупый вопрос, но можно ли использовать небольшие пакетики с гвоздикой в местах, где собираются мыши?.."

Как оказалось, гвоздика - это действительно то, что крысы ненавидят больше всего. Она отпугивает грызунов, и крыс, и мышей, благодаря своему резкому аромату - он раздражает их чувствительное обоняние.

Как избавиться от садовых крыс и мышей с помощью гвоздики:

нужно целые бутоны гвоздики насыпать в небольшие тканевые мешочки;

положить эти мешочки возле входов, щелей и других проблемных мест;

как вариант, можно нанести гвоздичное масло на ватные диски и тоже разместить их в нужных местах.

Чтобы запах сохранялся, такие средства нужно обновлять каждые несколько недель.

Один из пользователей поделился опытом: он разместил такие мешочки возле уличной мебели - по его словам, мыши перестали к ней подходить.

Однако этот способ нельзя считать стопроцентным решением. Он дает лучший эффект только в комплексе с другими мерами: нужно перекрыть грызунам все возможные пути проникновения не только в дом, но и на участок, устранить источники пищи для них - регулярно избавляться от мусора, убрать также возможные укрытия - кучи веток, старые доски, густые заросли.

Грызуны очень изобретательны и часто находят новые способы попасть в дом. Поэтому нужно следует внимательно осмотреть жилище и хозяйственные постройки, заделать трещины и отверстия, через которые крысы и мыши могут проникать внутрь. Чистота и порядок на участке остаются ключевыми факторами в борьбе с вредителями. Репелленты могут помочь, но, если ситуация выходит из-под контроля, лучше обратиться в службу по борьбе с вредителями.

