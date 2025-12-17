Узнайте, что подарить мужчине в честь Нового года, чтобы точно угодить.

Уже скоро наступит Новый год 2026, который вместе с праздничным настроем приносит нам тяжелые размышления. Женщинам бывает трудно подобрать подарок мужчине, который действительно понравится, а не отправится пылиться на полку между статуэткой и мотивационной книгой. Задача усложняется, если муж сам не знает, чего хочет. Мы назвали универсальные идеи презентов, которые понравятся большинству парней.

Что подарить мужу на Новый год

Чтобы подобрать полезную и приятную в использовании вещь, важно учитывать характер и хобби мужчины. Некоторые люди любят красивые и роскошные вещи, а другие предпочитают практичные предметы.

Вот несколько интересных идей того, что подарить мужу, чтобы новогодняя ночь запомнилась ему надолго:

Уютные изделия . Это может быть плед, термокружка, носки с забавным рисунком или электропростынь. Также можно вручить парные свитера, которые вы будете носить вместе.

. Это может быть плед, термокружка, носки с забавным рисунком или электропростынь. Также можно вручить парные свитера, которые вы будете носить вместе. Аксессуары . Если у вашей половинки еще нет сумки, кошелька или рюкзака, то он точно будет рад такому подарку.

. Если у вашей половинки еще нет сумки, кошелька или рюкзака, то он точно будет рад такому подарку. Лакомства . Большинство мужчин любят вкусно поесть. Вам должны быть известны его вкусы, на основе которых можно составить презент - набор сыра и колбас, шоколад, сладости или качественный кофе.

. Большинство мужчин любят вкусно поесть. Вам должны быть известны его вкусы, на основе которых можно составить презент - набор сыра и колбас, шоколад, сладости или качественный кофе. Спиртное . Любитель хорошего алкоголя будет рад получить в подарок коллекцию напитков, бокал и камни для виски или необычный мини-бар. Такие новогодние подарки можно сразу поставить на праздничный стол.

. Любитель хорошего алкоголя будет рад получить в подарок коллекцию напитков, бокал и камни для виски или необычный мини-бар. Такие новогодние подарки можно сразу поставить на праздничный стол. Уход за собой . Парни тоже следят за внешностью, поэтому полезным подарком для них будет электростанок или набор по уходу за бородой.

. Парни тоже следят за внешностью, поэтому полезным подарком для них будет электростанок или набор по уходу за бородой. Компьютерная техника . Наушники, колонка и хорошая мышь - лучшие друзья любого владельца ПК.

. Наушники, колонка и хорошая мышь - лучшие друзья любого владельца ПК. Игры . Геймеры будут носить вас на руках за диски с играми, очки виртуальной реальности или новую игровую приставку. Некоторые мужчины предпочитают более старомодные развлечения - настольные и интеллектуальные игры.

. Геймеры будут носить вас на руках за диски с играми, очки виртуальной реальности или новую игровую приставку. Некоторые мужчины предпочитают более старомодные развлечения - настольные и интеллектуальные игры. Подарок для хобби . Здесь нужно проявить индивидуальный подход. Кулинар высоко оценит электрогриль, путешественник - туристический органайзер и бинокль, мастер на все руки - мультитул.

. Здесь нужно проявить индивидуальный подход. Кулинар высоко оценит электрогриль, путешественник - туристический органайзер и бинокль, мастер на все руки - мультитул. Спортивные предметы . Если мужчина ведет активный образ жизни, то для него точно не будут лишними кроссовки, эспандер, фитнес-часы, термобелье или абонемент в спортзал.

. Если мужчина ведет активный образ жизни, то для него точно не будут лишними кроссовки, эспандер, фитнес-часы, термобелье или абонемент в спортзал. Книга . Это не только интересный способ времяпровождения, но и отличный подарок. Подбирайте произведение по вкусу мужчины, а если точно не уверены в выборе, то вручите электронную книгу.

. Это не только интересный способ времяпровождения, но и отличный подарок. Подбирайте произведение по вкусу мужчины, а если точно не уверены в выборе, то вручите электронную книгу. Впечатления и эмоции . Билеты на концерт, спортивный матч или мастер-класс хоть и являются одноразовыми, зато пережитые события запомнятся на всю жизнь. Также можно организовать увлекательную поездку.

. Билеты на концерт, спортивный матч или мастер-класс хоть и являются одноразовыми, зато пережитые события запомнятся на всю жизнь. Также можно организовать увлекательную поездку. Техника для дома . Кто сказал, что мужчины не заботятся о домашнем комфорте? Это давно устаревший стереотип. Вот почему мужскому полу все чаще дарят кофемашины, роботы-пылесосы, умные колонки с искусственным интеллектом и электропечи.

Вручая подарок на Новый год, не забудьте также сказать несколько приятных слов и пожеланий на грядущий год. Правильно подарить презент не менее важно, чем его подобрать.

Выбранный предмет можно дополнить романтическим сюрпризом, например, роскошным ужином при свечах. Новый год запомнится мужу надолго, если пройдет в приятной атмосфере.

