Сиквел выйдет на экраны в следующем году.

Американский телеканал HBO опубликовал трейлер ко второму сезону сериала The Last of Us. Ролик разместили на платформе Х.

Новый сезон, премьера которого запланирована на 2025 год, будет состоять из семи эпизодов и будет базироваться на событиях второй части игры. Таким образом, сюжет сиквела стартует через несколько лет после событий в финале первого сезона.

В показанном трейлере можно увидеть ключевых персонажей - Джоэла, Элли, Дину и Эбби. Также нам показали город Джексон.

Ранее шоуранер Крейг Мезин подтвердил, что сериал будет иметь и третий сезон несмотря на то, что игра триквела пока не имеет. Нам обещают еще более масштабный сюжет, чем в первом сезоне. По слухам, историю могут даже не вместить в один сезон, поэтому вполне вероятно появление и полноценного четвертого сезона. Продюсерами и сценаристами остаются Мезин и Нил Дракманн.

Скандалы вокруг сериала The Last of Us

Как писал УНИАН, финал первого сезона The Last of Us шокировал зрителей, которые были не знакомы с оригинальной игрой. В концовке Джоэл совершил один очень неоднозначный поступок, который в свое время поразил геймеров. Исполнительница роли Элли Белла Рамзи высказала свое отношение к поступку Джоэла.

Также мы рассказывали, что в прошлом году из-за забастовки сценаристов в Голливуде было приостановлено производство многих фильмов и сериалов. Не миновала эта участь и второй сезон The Last of Us.

Вас также могут заинтересовать новости: