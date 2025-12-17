На вкус этот десерт похож на "Тирамису".

Многие хозяйки уже определились, что готовить на Новый год 2026, чтобы удивить гостей и порадовать себя необычным праздничным столом. Кроме салатов и горячих блюд к торжеству обязательно нужно придумать какой-нибудь десерт, а пирожное Шишки без выпечки - отличный вариант.

Как делать пирожные Шишки - рецепт

Пирожные Шишки на Новый год готовятся очень просто - для этого даже не нужна духовка. Нежное угощение понравится всем гостям и родным, и реализовать такой вариант десерта можно из недорогих продуктов. Уникальным методом приготовления поделилась украинка в своем TikTok.

Ингредиенты:

печенье "Савоярди" - 200 граммов;

какао - 20 граммов;

сыр Маскарпоне - 150-170 граммов;

кофе - 30 мл;

ликер "Бейлиз" - 20 мл;

шоколадные кукурузные хлопья - 40 граммов.

Автор рецепта говорит, что это единственный рецепт, который она повторяет каждый год, и постоянно его совершенствует. Она утверждает, что такие пирожные Шишки точно всем понравятся. Сначала вам нужно взять печенье "Савоярди" и измельчить его руками или с помощью блендера в крошку. Добавить какао, крем-сыр, кофе и ликер. Тщательно перемешать получившуюся массу, поделить на несколько равных частей - именно столько у вас будет пирожных.

Затем из каждой части сформировать конус и сверху на него прикрепить кукурузные хлопья от верха к низу. В итоге у вас должна получиться самая настоящая елочная шишка коричневого цвета. Автор рекомендует украсить пирожные сахарной пудрой через мелкое сито и сразу подать пирожные Шишки без выпечки к столу.

Вас также могут заинтересовать новости: