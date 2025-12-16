Некоторые хозяйки всегда промывают крупу перед готовкой, некоторые - никогда этого не делают. Мнений по этому поводу много, но на самом деле все зависит не от способа готовки, а от вида самой крупы. Есть крупы, которые обязательно нужно промывать, и те, которые этого не требуют. Рассказываем, для чего замачивают крупы в воде перед варкой и какие из них действительно стоит мыть.
- Зачем замачивать крупы и мыть перед приготовлением
- Какую крупу нужно замачивать перед варкой
- Какую крупу не промывают перед приготовлением
- Какую крупу можно просто залить кипятком и не варить
Зачем замачивать крупы и мыть перед приготовлением
Как уже говорили, есть крупы, которые желательно замачивать и мыть перед варкой. На то есть несколько причин:
- так мы удаляем пыль и мусор из крупы, особенно, если она куплена на развес;
- частично удаляем крахмал - то есть, каша получится более рассыпчатой;
- снижаем в злаках содержание фитиновой кислоты - ее избыток может мешать усвояемости полезных элементов (минералов).
Есть хозяйки, которые идут еще дальше и, кроме замачивания и промывания, перебирают крупу - даже в пакетированной часто встречаются порченые зерна, шелуха, разные примеси. Давайте подробнее разберем, какую же крупу стоит замачивать и мыть, а какую не нужно.
Какую крупу нужно замачивать перед варкой
Промывают крупы с твердыми зернами, а некоторые из них - еще и замачивают.
Итак, что нужно мыть:
- рисовую крупу - в холодной воде, пока вода не станет прозрачной;
- гречневую - в теплой;
- перловую - в теплой воде до ее прозрачности;
- пшеничную - в теплой;
- пшено - в холодной, пока вода не будет прозрачной;
- бобовые (сюда входит горох, чечевица и нут).
Кроме промывания, рисову и перловую крупу, а также горох замачивают - так они будут легче усваиваться.
Какую крупу не промывают перед приготовлением
Нет смысла мыть - и в этом нет технологической необходимости – такие крупы:
- манку;
- овсянку;
- булгур;
- кускус;
- кукурузную крупу;
- ячневую крупу.
Овсянка, булгур и кускус быстро впитывают влагу, поэтому замачивание может отразиться на их вкусе, ну а манку после такого и вовсе нельзя будет готовить.
Какую крупу можно просто залить кипятком и не варить
Есть также крупы, которые можно не варить, а достаточно просто залить кипятком. Эта идея выручает в случае, если нет возможности приготовить.
Какие крупы можно запаривать:
- манку - залить кипятком и оставить на 15-20 минут;
- кускус - залить на 15 минут.
- овсяные хлопья (геркулес) - 15-20 минут;
- булгур - на 20 минут мелкую крупу и на 40 - крупную;
- ячневую крупу - на 2-2,5 часа, укутав во что-то теплое;
- гречку, пшено и перловку - залить и оставить на ночь, укутав.
Здесь работает принцип: чем мельче крупа, тем быстрее она запарится. Но если посуду дополнительно укутать, то процесс можно ускорить.
Напомним, ранее мы также рассказывали, нужно ли варить суп под крышкой или без.