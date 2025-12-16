Разбираемся, какую крупу нужно замачивать перед варкой, а какую не стоит и почему.

Некоторые хозяйки всегда промывают крупу перед готовкой, некоторые - никогда этого не делают. Мнений по этому поводу много, но на самом деле все зависит не от способа готовки, а от вида самой крупы. Есть крупы, которые обязательно нужно промывать, и те, которые этого не требуют. Рассказываем, для чего замачивают крупы в воде перед варкой и какие из них действительно стоит мыть.

Зачем замачивать крупы и мыть перед приготовлением

Как уже говорили, есть крупы, которые желательно замачивать и мыть перед варкой. На то есть несколько причин:

так мы удаляем пыль и мусор из крупы, особенно, если она куплена на развес;

частично удаляем крахмал - то есть, каша получится более рассыпчатой;

снижаем в злаках содержание фитиновой кислоты - ее избыток может мешать усвояемости полезных элементов (минералов).

Есть хозяйки, которые идут еще дальше и, кроме замачивания и промывания, перебирают крупу - даже в пакетированной часто встречаются порченые зерна, шелуха, разные примеси. Давайте подробнее разберем, какую же крупу стоит замачивать и мыть, а какую не нужно.

Какую крупу нужно замачивать перед варкой

Промывают крупы с твердыми зернами, а некоторые из них - еще и замачивают.

Итак, что нужно мыть:

рисовую крупу - в холодной воде, пока вода не станет прозрачной;

гречневую - в теплой;

перловую - в теплой воде до ее прозрачности;

пшеничную - в теплой;

пшено - в холодной, пока вода не будет прозрачной;

бобовые (сюда входит горох, чечевица и нут).

Кроме промывания, рисову и перловую крупу, а также горох замачивают - так они будут легче усваиваться.

Какую крупу не промывают перед приготовлением

Нет смысла мыть - и в этом нет технологической необходимости – такие крупы:

манку;

овсянку;

булгур;

кускус;

кукурузную крупу;

ячневую крупу.

Овсянка, булгур и кускус быстро впитывают влагу, поэтому замачивание может отразиться на их вкусе, ну а манку после такого и вовсе нельзя будет готовить.

Какую крупу можно просто залить кипятком и не варить

Есть также крупы, которые можно не варить, а достаточно просто залить кипятком. Эта идея выручает в случае, если нет возможности приготовить.

Какие крупы можно запаривать:

манку - залить кипятком и оставить на 15-20 минут;

кускус - залить на 15 минут.

овсяные хлопья (геркулес) - 15-20 минут;

булгур - на 20 минут мелкую крупу и на 40 - крупную;

ячневую крупу - на 2-2,5 часа, укутав во что-то теплое;

гречку, пшено и перловку - залить и оставить на ночь, укутав.

Здесь работает принцип: чем мельче крупа, тем быстрее она запарится. Но если посуду дополнительно укутать, то процесс можно ускорить.

