Инсайдеры сообщили о весьма неплохой подборке.

В декабре подписчикам PlayStation Plus раздали Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains. Эти проекты все еще можно добавить в личную библиотеку. Тем временем проверенные инсайдеры уже раскрыли состав январской подборки бесплатных игр в PS Plus.Читайте такжеВ декабре подписчики PS Plus бесплатно получат ролевой боевик в духе Dark Souls и еще две игры

Данными поделились информаторы с форума Dealabs. Согласно их заявлению, в следующем месяце пользователи PlayStation Plus получат Deep Rock Galactic, DiRT 5 и Persona 5 Strikers. Два первых проекта будут раздаваться в версиях для PS4 и PS5. Важно отметить, что инсайдерам можно доверять. Эти информаторы на протяжении полугода сливают правдивые данные о подборках бесплатных игр для подписчиков PS Plus. Наверняка свежие сведения тоже подтвердятся.

Коротко о проектах из январской подборки

Deep Rock Galactic — это кооперативный шутер с научно-фантастическим антуражем от Ghost Ship Games и Coffee Stain Publishing. В игре необходимо добывать ресурсы в роли гномов и сражаться с враждебной фауной в пещерах. К особенностям проекта относятся полностью разрушаемое окружение, четыре класса бойцов и процедурная генерация уровней.

DiRT 5 — это гоночная игра от Codemasters с более чем 900 болидами и 70 трассами по всему миру. Пользователям предстоит состязаться с ботами под управлением продвинутого искусственного интеллекта и другими людьми. Проект также способен похвастаться карьерным режимом и разными типами заездов.

Persona 5 Strikers представляет собой экшен с массовыми баталиями и тактическими элементами, в котором продолжается история Persona 5. Игрокам предстоит принять участие в захватывающих сражениях с разномастными врагами и узнать дальнейшую судьбу Фантомных Воров.

