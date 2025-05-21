Суп с обычной рыбной консервой станет гораздо вкуснее, если добавить один продукт.

Суп из рыбных консервов готовится гораздо быстрее обычной ухи. К тому же это блюдо полезное и бюджетное. Хотя по вкусу он обычно не такой наваристый и ароматный, это можно исправить. Если во время приготовления добавить один нестандартный продукт, рыбный суп станет действительно роскошным. Попробуйте и будете приятно удивлены результатом.

Вкусный рыбный суп - рецепт на скорую руку

Рыбу можно брать любую, но перед готовкой лучше ее продегустировать. Если она невкусная, то всё блюдо будет испорчено. Особенно изысканный привкус дает консервированный лосось.

Ингредиенты:

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картофель - 3 средних или 2 больших;

вода - 2 л;

рыбная консерва - 1 банка;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

лавровый лист - 1 шт.;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

плавленый сыр - 200 г;

соль, приправа, перец по вкусу;

пучок петрушки и укропа.

Овощи нужно почистить и помыть, картошку нарезать средним кубиком, морковь - мелким, а лук - измельчить. На разогретой сковороде с маслом жарить сначала морковь 1-2 минуты, а затем лук еще 3 минуты.

Воду довести до кипения, высыпать картошку и лавровый листок. Варить 15 минут. Вы можете готовить рыбный суп из консервов с рисом или другой крупой, которую нужно добавить на этом этапе.

Рыбу нарезать крупными кусочками. Жидкость из банки можете не сливать, если любите более насыщенный вкус юшки. Чтобы сделать самый вкусный суп из рыбных консервов, достаем секретный ингредиент - плавленый сырок. Натрите на мелкой терке и добавьте в кастрюлю вместе с рыбой и зажаркой. Варите ещё 10 минут.

Готовое блюдо приправьте по усмотрению и оставьте настояться 10 минут под крышкой. В конце посыпьте рыбный суп из консервов рубленой зеленью.

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