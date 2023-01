Грядет еще одна изумительная тактика.

Студия Mimimi Games зарекомендовала себя, как создатель лучших тактических игр современности. Это подтверждают ее два изумительных предыдущих проекта — Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Desperados 3. А недавно команда представила свое следующее творение под названием Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Это будет тактика в духе предыдущих релизов Mimimi, но с несколькими отличиями. События игры разворачиваются в альтернативную Золотую эпоху пиратства на таинственных Загадочных Карибах. Острова находятся под контролем инквизиции, которая безжалостно истребляет пиратов.

Игрокам предстоит найти восемь черных жемчужин, чтобы воскресить команду прожженного флибустьера Афии, а потом провернуть эпическое ограбление. Оно позволит получить артефакт, который обеспечит победу над инквизицией.

В отличие от предыдущих проектов Mimimi, в Shadow Gambit будет уделена большая роль вариативности. Пользователи сами решат, на какие задания отправляться, и кого из персонажей брать с собой. Разработчики превратили мир Загадочных Карибов в песочницу с огромным пространством для экспериментов.

У персонажей традиционно есть уникальные навыки, но на этот раз — магические. Меркьюри создает порталы, которые позволяют перемещаться и прятаться от врагов. Афия умеет телепортироваться, а Гаель использует огромную пушку, заряжает ее противниками и стреляет.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — другие подробности

В игре будет восемь доступных персонажей, навыки которых можно разными способами комбинировать.

Разработчики реализовали режим тактического планирования. Пользователи будут изучать окружение и отдавать команды персонажам, чтобы их одновременно выполнили.

Корабль Афии выступает убежищем для персонажей. Здесь игроки вольны общаться с героями и брать их персональные задания.

Реализация стелса и взаимодействия с окружением сделана в том же формате, что и в предыдущих проектах Mimimi Games.

Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S в 2023 году, точная дата пока не сообщается.

