Хидетака Миядзаки получил признание за пределами игровой сферы.

Недавно издание Time опубликовало список из 100 самых влиятельных людей планеты. В нем есть лидеры стран, общественные деятели, ученые и так далее. Однако в перечне внезапно выделили место для одного довольно известного игрового разработчика.

Речь о Хидетаке Миядзаки — президенте студии FromSoftware. Именно он был идейным вдохновителем и руководителем производства таких культовых хитов, как Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring. Именно благодаря невероятной популярности последней Миядзаки попал в список Time.

Подход президента FromSoftware к разработке описал соруководитель Naughty Dog, глава разработки двух частей The Last of Us Нил Дракманн. Он рассказал, как проходил Elden Ring, нашел свой стиль и получал вознаграждения за внимательное изучение мира игры.

"Игры Миядзаки позволяют игроку почувствовать себя опытным и умным - и все это благодаря бескомпромиссному подходу его и его команды. Он отказывается от чрезмерного объяснения механики или истории, а полагается на то, что игрок сам во всем разберется", — подытожил Дракманн.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

