Sony раздает деньги игрокам в честь юбилея PS Plus

Компания Sony начала дарить деньги игрокам в честь десятилетия сервиса PlayStation Plus.

Об этом сообщили пользователи на форуме Reddit.

Игроки с активной подпиской на сервис PS Plus отметили, что им стало приходить уведомление от PlayStation о том, что их виртуальный кошелек пополнен. В Европе игроки получают 10 евро, в Британии 10 фунтов, а в США – 10 долларов. Средства нельзя вывести с виртуального кошелька, но можно потратить на игры в PlayStation Store.

Неизвестно, участвует ли Украина в данной акции. Сама же компания Sony не пояснила в каких странах действует акция, и по какому принципу отбирают игроков, которым дарят деньги.

Напомним, в прошлом месяце сервису PlayStation Plus исполнилось 10 лет – его впервые представили 29 июня 2010 года. В честь юбилея Sony подарила игрокам бесплатную тему для PS4, а также добавила одну бонусную игру в июльскую раздачу PS Plus. До 3 августа подписчики могут скачать бесплатно спортивный симулятор NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica.

