Японская компания раздаст сразу четыре игры.

Вчера инсайдер billbil-kun сообщил, какие проекты подписчики PlayStation Plus получат бесплатно в марте. А позже его прогноз подтвердила Sony. Компания официально объявила состав следующей подборки игр в PS Plus. В нее вошли Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghost of Tsushima: Legends и Ghostrunner. Первые три доступны для пользователей PS4 и PS5, а последняя — только для обладателей PlayStation.

Вышеперечисленные проекты можно будет добавить в личную библиотеку с 1 марта. А до тех пор подписчикам PS Plus доступна февральская подборка. Она включает EA Sports UFC 4, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure и Planet Coaster: Console Edition.

Подробнее о бесплатных играх для подписчиков PS Plus в марте

Ghostrunner — это динамичный экшен с элементами слешера от студии One More Level и издательства 505 Games. Игра демонстрирует мрачный киберпанковый мир, в котором высокая башня Дхарма стала единственным убежищем человечества. Главный герой должен пробраться на последний этаж строения, чтобы убить злобного тирана Кимастера. В проекте реализована быстрая боевая система с элементами акробатики. А главной особенностью Ghostrunner выступает смерть от одного удара. Это касается как врагов, так и протагониста.

Ghost of Tsushima: Legends — это самостоятельный кооперативный режим для Ghost of Tsushima. В нем пользователи могут выбрать персонажа одного из доступных классов и участвовать в разнообразных состязаниях. Проект включает как полноценные задания с сюжетом, так и другие варианты боев, например, попытки выстоять под натиском орды врагов.

ARK — это многопользовательский симулятор выживания от Studio Wildcard. В игре нужно искать ресурсы, чтобы создавать полезные предметы и строить базу. Центральной особенностью проекта выступает приручение динозавров. Разработчики реализовали много существ, которые способны помогать пользователям. Например, некоторые из них защищают базу от нападений врагов.

Team Sonic Racing — это аркадная гонка от студии Sumo Digital и издательства Sega. Проект заточен под соревнования с реальными игроками или искусственным интеллектом на разных трассах. Пользователи могут выбрать персонажа одного из трех типов и настроить машину под собственный стиль вождения. А во время гонок необходимо подбирать ускорения и ловко реагировать на препятствия.

