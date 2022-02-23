Информатор billbil-kun раскрыл два проекта из трех.

На форуме Dealabs иногда появляется инсайдер под псевдонимом billbil-kun. Чаще всего он рассказывает об играх, которые станут бесплатными в том или ином сервисе. Прогнозы информатора касательно PS Plus всегда сбывались. Например, в конце декабря billbil-kun правильно предсказал проекты из январской подборки. А теперь он сообщил, какие игры Sony раздаст подписчикам PlayStation Plus в марте. Учитывая правдивость публикаций инсайдера, не доверять ему нет причин.

Согласно заявлению billbil-kun, в следующем месяце пользователи PS Plus получат ARK: Survival Evolved и Team Sonic Racing. Вероятнее всего, это будут проекты для владельцев PS4 и PS5. А вот о третьей игре, которая обычно доступна только на PlayStation 5, инсайдер ничего не рассказал. Придется ждать официального объявления, чтобы узнать подробности о ней.

Детальнее об ARK: Survival Evolved и Team Sonic Racing

ARK — это многопользовательский симулятор выживания от Studio Wildcard. В игре нужно искать ресурсы, чтобы создавать полезные предметы и строить базу. Центральной особенностью игры выступает приручение динозавров. Разработчики реализовали много существ, которые способны помогать пользователям. Например, некоторые из них защищают базу от нападений врагов.

Team Sonic Racing — это аркадная гонка от студии Sumo Digital и издательства Sega. Проект заточен под соревнования с реальными игроками или искусственным интеллектом на разных трассах. Пользователи могут выбрать персонажа одного из трех типов и настроить машину под собственный стиль вождения. А во время гонок необходимо подбирать ускорения и ловко реагировать на препятствия.

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